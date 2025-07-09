زي المحلات .. طريقة عمل التومية

تعد التومية من السلطات المميزة والشهية التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير التومية في المنزل بخطوات بسيطة مثل المحلات الجاهزة.

وإليكم طريقة تحضير التومية بالخطوات

مقادير التومية

1 علبة زبادي

5 فصوص ثوم

عصير2 ليمونة.

ملح.

1 ملعقة كبيرة نشا.

1 كوب ماء.

طريقة تحضير التومية بالخطوات

أولا قومي بإذابة النشا مع الماء في وعاء يمكن وضعه على النار، واستمري في التقليب حتى يذوب النشا، ثم ضعيه على النار وقلبي جيدا حتى الغليان لتحصلي على قوام ثقيل .

ضيفي جميع المكونات معا في الخلاط مع الزبادي والملح والثوم وعصير الليمون واخلطيهم جيداً.

ضعي التومية في الثلاجة ثم قدميها بجانب الشاورما أو البطاطس أو الطعام المفضل لديك