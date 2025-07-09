قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسارع ضخم.. الصين تصنع طائرة شبحية كل 7 أيام
الكرملين: روسيا ستظل هادئة أمام خطاب ترامب المتشدد
عودة الخدمات.. رئيس الوزراء يتابع الموقف الحالي لمبنى سنترال رمسيس
ياسمين فؤاد تشهد توقيع بروتوكول للحفاظ على البيئة البحرية
اتجوزت عرفي ومنعته يشوف أولاده.. تفاصيل جديدة في قتل مستشار سابق لطليقته
وكيل الأزهر: المشروع الصيفي القرآني مبادرة كريمة برعاية الإمام الأكبر
مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء "الدائري الإقليمي" و"سنترال رمسيس"
التهجير أو النار.. لقاء ترامب ونتنياهو يكشف الوجه الحقيقي لخطة غزة
مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الدائري الإقليمي وسنترال رمسيس
اجتماع الحكومة الأسبوعي يبدأ برئاسة مدبولي.. ومؤتمر صحفي مرتقب
استخدم الذكاء الاصطناعي.. مجهول ينتحل شخصية وزير الخارجية الأمريكي
القائمة الوطنية من أجل مصر تتقدم بأوراقها لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لوحات مسروقة.. مها الصغير تحذف علامتها التجارية من السوشيال ميديا

مها الصغير
مها الصغير
أسماء عبد الحفيظ

تفاقمت أزمة الإعلامية مها الصغير خلال الأيام السابقة، وذلك بالتزامن مع تطور أزمتها الأخيرة التى أثارت الكثير من الجدل، حيث قامت مها الصغير بحذف الحساب الرسمي لعلامتها التجارية المتخصصة في الحقائب من موقع إنستجرام، بعد اتهامات صريحة باستخدام لوحات فنية أجنبية دون إذن، ونسخ تصميمات لحقائب نسائية من علامة عالمية معروفة باسم HB Boot Corral.

المتابعين يتهمون مها الصغير بالسطو الفني والتجاري

بداية الأزمة عندما لاحظ عدد من الفنانين التشكيليين الأوروبيين، أن لوحاتهم ظهرت ضمن حملة دعائية للحقائب تحمل توقيع مها الصغير، دون الحصول على حقوق استخدام أو نسب واضح لأصحاب العمل الأصلي.

وسرعان ما اتسع نطاق الأزمة، وما ثبت اكتشافه هو أن التصميمات نفسها متطابقة تقريبًا مع منتجات علامة أجنبية، مما دفع المتابعين لاتهامها بالسطو الفني والتجاري.

 دعوات لفتح تحقيق فني وقانوني

وأثارت الحادثة تساؤلات عديدة حول ضعف حماية حقوق الملكية الفكرية في السوق المحلي، وغياب الرقابة على المحتوى الإبداعي، خصوصًا في عالم الموضة والتصميم، كما طالب الكثيرون بفتح تحقيق رسمي لمعرفة كيف تم تمرير هذه التصميمات دون تدقيق.

حذف مفاجئ لحساب العلامة التجارية من إنستجرام

ورغم أن مها الصغير، لم تُصدر أي توضيح رسمي حتى الآن، فإن حذف صفحة العلامة أعاد الجدل بقوة، واعتبره كثيرون بمثابة اعتراف غير مباشر بوجود أخطاء جسيمة في مشروعها الفني.

أزمة مها الصغير لم تتوقف عند التصميمات

أزمة مها الصغير لم تتوقف عند التصميمات، بل تصاعدت بعد ظهور الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسن، التي صرّحت أن إحدى اللوحات المعروضة على أنها من أعمال مها الصغير، تعود في الأصل لها، وكانت قد رسمتها عام 2019، مؤكدة أن الصورة سُرقت كما هي من موقع "بينترست" دون تعديل أو ذكر المصدر.

 اتهامات بالتزوير والانتحال

ولم تتوقف الأزمة هنا فقط بل انضمت الفنانة الألمانية كارولين وينديلين إلى حملة الاتهامات، مشيرة إلى أن مها الصغير استخدمت واحدة من لوحاتها أيضًا وقدمتها على أنها من أعمالها الفنية، رغم أن العمل الأصلي متاح للبيع عبر موقعها الإلكتروني منذ فبراير 2025.

ورغم إعلان كارولين أنها لن تتخذ مسارًا قانونيًا، فإنها قررت فضح الأمر عبر حسابها الشخصي، احترامًا لحقوقها وجهدها الفني، في خطوة أثارت تعاطفًا واسعًا في الأوساط الإبداعية، وأعادت تسليط الضوء على تحديات حماية الفن من الاستغلال غير المشروع.

 لوحات مسروقة وتصميمات منسوخة..مها الصغير تحذف علامتها التجارية من السوشيال ميديا عقب اكتشاف سرقة تصميمات  
 لوحات مسروقة وتصميمات منسوخة..مها الصغير تحذف علامتها التجارية من السوشيال ميديا عقب اكتشاف سرقة تصميمات  
 لوحات مسروقة وتصميمات منسوخة..مها الصغير تحذف علامتها التجارية من السوشيال ميديا عقب اكتشاف سرقة تصميمات  
 لوحات مسروقة وتصميمات منسوخة..مها الصغير تحذف علامتها التجارية من السوشيال ميديا عقب اكتشاف سرقة تصميمات  
 لوحات مسروقة وتصميمات منسوخة..مها الصغير تحذف علامتها التجارية من السوشيال ميديا عقب اكتشاف سرقة تصميمات  
 لوحات مسروقة وتصميمات منسوخة..مها الصغير تحذف علامتها التجارية من السوشيال ميديا عقب اكتشاف سرقة تصميمات  
مها الصغير الحساب الرسمي لعلامتها التجارية HB Boot Corral المتابعين لاتهامها بالسطو الفني والتجاري عالم الموضة والتصميم الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسن أعمال مها الصغير بينترست حذف مفاجئ لحساب العلامة التجارية من إنستجرام اتهامات بالتزوير والانتحال أزمة مها الصغير لم تتوقف عند التصميمات دعوات لفتح تحقيق فني وقانوني المتابعين يتهمون مها الصغير بالسطو الفني والتجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

محمود صابر

عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة

بيجاد مروان

بيجاد مروان: مفاوضات الزمالك بدأت قبل بطولة أفريقيا.. واحترام الإدارة حسم الصفقة

الزمالك

الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق.. وربيع وقّع 5 مواسم والإعلان اليوم

مشغولات ذهبية

عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال يبحثان مستجدات تطوير عدد من الأصول وموقف المشروعات المشتركة

ارشيفيه

فرص عمل بالآلاف.. مكاسب زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر

جانب من الاجتماع

وزير الزراعة ورئيس الرقابة المالية يبحثان تفعيل صندوق التكافل الزراعي

بالصور

بأرخص سعر.. سيارات كهربائية جديدة من نيسان على وشك الانتشار عالميا

نيسان
نيسان
نيسان

مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الدائري الإقليمي وسنترال رمسيس

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض

أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض
أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض
أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض

إنزال 600 ألف زريعة بلطى ومبروك ببحرى أبوالأخضر ومويس وترعة الإسماعيلية بالشرقية

سمك
سمك
سمك

فيديو

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد