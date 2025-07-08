النجوم بيهزروا بجدية.. مها الصغير في ورطة بسبب سرقة لوحات فنانين أجانب

أثارت أزمة الإعلامية مها الصغير، بشأن نسب لوحات فنية لفنانين أجانب إلى نفسها، موجة من التعليقات الساخرة والانتقادات من عدد من الفنانين.





سخر الفنان عمرو عبدالجليل من الواقعة عبر “إنستجرام”، قائلًا: “كنت مرة في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، بس هما بيعرفوا على فكرة”.





فيما علّق الفنان التشكيلي عمرو سلامة بأن ما حدث يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الملكية الفكرية، مؤكداً أن اللوحات الفنية محمية قانوناً كالنصوص والمحتوى الإبداعي.





أما الفنان هيثم سعيد فشارك بمنشور ساخر، أرفقه بصورة لوحة الموناليزا، معلقًا: “آخر أعمالي بألوان الزيت”، في إشارة واضحة للسخرية من الموقف.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.