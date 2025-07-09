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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

زيوت طبيعية ساحرة للعناية بشعر الأطفال الكثيف والمُجعد.. إليكم أفضل الخيارات

أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد
أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد
آية التيجي

يحتاج شعر الأطفال الكثيف والمجعد، المعروف أيضًا بـ"الشعر الإفريقي"، إلى رعاية خاصة وعناية يومية للحفاظ على نعومته ولمعانه.

أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد

ومع تنوع المنتجات في الأسواق، تبقى الزيوت الطبيعية البكر خيارًا آمنًا وفعالًا، فهي تغذّي بصيلات الشعر، ترطّبه بعمق، وتقلّل من التقصف دون أن تؤذي فروة الرأس الحساسة لدى الأطفال.

أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد، بحسب ما أشار إليه موقع InStyle، ومن أبرزها 

ـ زيت الأفوكادو: مغذٍ شامل وخفيف الامتصاص

يحتوي على فيتامينات A وB5 وB7 وD وE، إضافة إلى الزنك والحديد والمغنيسيوم.

يرطّب الشعر الجاف، ويقوّيه من الجذور حتى الأطراف.

يُحسّن مظهر الشعر التالف، ويُعزز النمو الصحي.

ولكنه قد يسبب تهيجًا لمن يعانون من حساسية اللاتكس، لذا يُنصح بتجربته أولًا على مساحة صغيرة من الجلد.

أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد

ـ زيت جوز الهند: ترطيب عميق ولمعان طبيعي

غني بالأحماض الدهنية (اللوريك والبالمتيك) والحديد وفيتامين E.

يُحفز نمو الشعر ويحافظ على رطوبته ولمعانه.

يُخفف القشرة ويُقلل من الهيشان.

وقد يؤدي الاستخدام المفرط إلى تراكم دهني أو انسداد مسام فروة الرأس، لذا يُستخدم باعتدال.

أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد

ـ زيت الزيتون: بلسم طبيعي تقليدي

يحتوي على أوميغا 3 و9، حمض الأوليك، فيتامينات E وK، ومضادات أكسدة.

يعزز نمو الشعر، يقلّل التكسر، ويرطّب فروة الرأس بعمق.

يهدّئ الحكة ويُقلل من القشرة.

ولكنه قد لا يناسب قوامه الثقيل كل الأطفال، خاصة من لديهم فروة رأس حساسة.

أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد

ـ زيت المارولا: العناية الفاخرة بخفّة مذهلة

يُستخرج من بذور فاكهة إفريقية ويحتوي على مضادات أكسدة قوية، فيتامينات C وE، أحماض أوميغا 9، والمغنيسيوم.

يرطّب الشعر الجاف دون ترك ملمس دهني.

يُساعد في تنظيم إفراز الزيوت الطبيعية وتقليل القشرة.

رغم أمانه، قد يُسبب تحسسًا بسيطًا لدى بعض الأطفال، لذا يُجرّب بكمية قليلة أولًا.

أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد

نصائح للعناية بالشعر المجعد للأطفال

ـ اختاري زيوتًا بكرًا معصورة على البارد وغير مكررة.

ـ جربي الزيت أولًا على مساحة صغيرة للتأكد من عدم وجود تحسس.

ـ يُفضّل تدليك فروة الرأس بلطف وترك الزيت لبضع ساعات قبل الشطف.

ـ لا تفرطي في الاستخدام، مرة أو مرتين أسبوعيًا تكفي لمعظم أنواع الشعر.

شعر الأطفال الزيوت الطبيعية ترطيب شعر الأطفال المجعد التقصف بصيلات الشعر الإفريقي

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زيوت طبيعية ساحرة للعناية بشعر الأطفال الكثيف والمُجعد.. إليكم أفضل الخيارات

أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد
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أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد

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