يقدم الشيف أحمد حاتم طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة وطعم رائع ينافس المطاعم.
المكونات لعمل بيتزا السي فود
أولًا: مكونات العجينة
3 أكواب دقيق
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
1 ملعقة صغيرة سكر
1/2 ملعقة صغيرة ملح
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1 كوب ماء دافئ حسب الحاجة
ثانيًا: مكونات صلصة البيتزا
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 فص ثوم مفروم
1/2 كوب عصير طماطم مركز
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
1/2 ملعقة صغيرة أوريغانو زعتر بري
رشة ملح وفلفل أسود
رشة سكر
ثالثًا: مكونات الحشوة سي فود
1/2 كوب جمبري صغير مقشر ومسلوق نصف سلقة
1/2 كوب كابوريا مقطعة أو لحم سلطعون
1/2 كوب حلقات كاليماري سبيط
1/2 كوب بلح البحر اختياري
عصير نصف ليمونة
رشة ملح وفلفل أسود
1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون
رابعًا: للتزيين
1 كوب جبن موتزاريلا مبشور
شرائح فلفل ألوان أو زيتون أسود حسب الرغبة
طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة
1. تحضير العجينة
- في وعاء، اخلطي الخميرة مع السكر وربع كوب ماء دافئ واتركيها 10 دقائق حتى تتفاعل.
- أضيفي الدقيق، الملح، زيت الزيتون، وخليط الخميرة، وابدئي بالعجن.
- أضيفي الماء تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- غطي العجينة واتركيها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة.
2. تحضير الصلصة
- في مقلاة، سخني زيت الزيتون وأضيفي الثوم حتى يتغير لونه.
- أضيفي عصير ومعجون الطماطم، ثم الأوريغانو والبهارات والسكر.
- اتركيها على نار هادئة 10 دقائق حتى تتكثف.
3. تحضير السي فود
- في مقلاة، سخني زيت الزيتون، ثم أضيفي الثوم، وبعده الجمبري، الكاليماري، الكابوريا وبلح البحر.
- تبّلي بعصير الليمون والملح والفلفل وقلبي 5 دقائق فقط. لا تطهيه كثيرًا حتى لا يصبح قاسيًا.
4. تجميع البيتزا
- افردي العجينة في صينية مدهونة بالزيت.
- افردي طبقة من صلصة الطماطم فوقها.
- وزعي مزيج السي فود بالتساوي.
- رشي الجبن المبشور فوق الحشوة، ويمكنكِ إضافة شرائح الفلفل أو الزيتون حسب الرغبة.
5. الخبز
- سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية.
- أدخلي البيتزا في الفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو حتى تنضج وتحمر من الأطراف.
- يمكن تحمير الوجه تحت الشواية لمدة دقيقتين لمزيد من اللون الذهبي.
نصائح ذهبية
- لا تطيلي طهي السي فود حتى لا يجف أو يصبح مطاطيًا.
- يمكن إضافة جبنة بارميزان مع الموتزاريلا لطعم أغنى.
- تُقدم البيتزا مع صوص الثوم أو سلطة خضراء.