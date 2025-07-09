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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة

طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة
طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة
أسماء عبد الحفيظ

يقدم الشيف أحمد حاتم طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة وطعم رائع ينافس المطاعم.

المكونات لعمل بيتزا السي فود

أولًا: مكونات العجينة
3 أكواب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 كوب ماء دافئ حسب الحاجة

ثانيًا: مكونات صلصة البيتزا
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مفروم

1/2 كوب عصير طماطم مركز

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1/2 ملعقة صغيرة أوريغانو زعتر بري

رشة ملح وفلفل أسود

رشة سكر

ثالثًا: مكونات الحشوة سي فود
1/2 كوب جمبري صغير مقشر ومسلوق نصف سلقة

1/2 كوب كابوريا مقطعة أو لحم سلطعون

1/2 كوب حلقات كاليماري سبيط

1/2 كوب بلح البحر اختياري

عصير نصف ليمونة

رشة ملح وفلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

رابعًا: للتزيين
1 كوب جبن موتزاريلا مبشور

شرائح فلفل ألوان أو زيتون أسود حسب الرغبة

 طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة

 طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة

1. تحضير العجينة

  • في وعاء، اخلطي الخميرة مع السكر وربع كوب ماء دافئ واتركيها 10 دقائق حتى تتفاعل.
  • أضيفي الدقيق، الملح، زيت الزيتون، وخليط الخميرة، وابدئي بالعجن.
  • أضيفي الماء تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.
  • غطي العجينة واتركيها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة.
 طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة

2. تحضير الصلصة

  • في مقلاة، سخني زيت الزيتون وأضيفي الثوم حتى يتغير لونه.
  • أضيفي عصير ومعجون الطماطم، ثم الأوريغانو والبهارات والسكر.
  • اتركيها على نار هادئة 10 دقائق حتى تتكثف.

3. تحضير السي فود

  • في مقلاة، سخني زيت الزيتون، ثم أضيفي الثوم، وبعده الجمبري، الكاليماري، الكابوريا وبلح البحر.
  • تبّلي بعصير الليمون والملح والفلفل وقلبي 5 دقائق فقط. لا تطهيه كثيرًا حتى لا يصبح قاسيًا.

4. تجميع البيتزا

  • افردي العجينة في صينية مدهونة بالزيت.
  • افردي طبقة من صلصة الطماطم فوقها.
  • وزعي مزيج السي فود بالتساوي.
  • رشي الجبن المبشور فوق الحشوة، ويمكنكِ إضافة شرائح الفلفل أو الزيتون حسب الرغبة.

5. الخبز

  • سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية.
  • أدخلي البيتزا في الفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو حتى تنضج وتحمر من الأطراف.
  • يمكن تحمير الوجه تحت الشواية لمدة دقيقتين لمزيد من اللون الذهبي.

نصائح ذهبية

  • لا تطيلي طهي السي فود حتى لا يجف أو يصبح مطاطيًا.
  • يمكن إضافة جبنة بارميزان مع الموتزاريلا لطعم أغنى.
  • تُقدم البيتزا مع صوص الثوم أو سلطة خضراء.
المكونات لعمل بيتزا السي فود طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة

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طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة

طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة
طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة
طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة

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