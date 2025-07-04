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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

على الفطار أو العشا.. طريقة عمل بطاطس بيتزا

طريقة عمل بطاطس بيتزا
طريقة عمل بطاطس بيتزا
هاجر هانئ

بطاطس بيتزا من الأكلات الشهية واللذية، التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل سواء على وجبة الفطار أو العشاء.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بطاطس بيتزا فيما يلي…..

مقادير بطاطس بيتزا


● بطاطس مسلوقة بالقشر

● زيت

● ملح

● فلفل أسود

● صوص بيتزا

● مشكل جبن

● زيتون شرائح

● فلفل ألوان شرائح

● سلامي

● جبنة موتزاريلا

طريقة تحضير بطاطس بيتزا


تهرس البطاطس في بايركس ثم تدخل فرن
يضاف صوص البيتزا والجبن والفلفل الالوان والزيتون والسلامي
وتدخل فرن حتى تمام النضج
وتقدم….

بطاطس بيتزا مقادير بطاطس بيتزا طريقة تحضير بطاطس بيتزا

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