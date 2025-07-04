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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وصفة للضيوف .. طريقة عمل فروت سلاط

سلطة فواكة
سلطة فواكة
ريهام قدري

في فصل الصيف الحار، تبحث الكثير من السيدات عن وصفات خفيفة ومنعشة تُضفي لمسة من الانتعاش على موائد الضيافة. وتُعد سلطة الفواكه "فروت سلاط" من الخيارات المثالية، إذ تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، إلى جانب سهولة التحضير والمظهر الجذّاب الذي يليق بالضيوف. إليكِ طريقة عمل فروت سلاط صيفي مميز يُقدم بلمسة راقية تُسعد كل من يتذوقه.

إليكِ طريقة عمل فروت سلاط صيفي لذيذ ومنعش يُناسب الضيوف ويُقدم بشكل أنيق:


 فروت سلاط صيفي للضيوف

 

 المكونات:

1 كوب قطع بطيخ

1 كوب قطع شمام أو كانتالوب

1 كوب فراولة مقطعة نصفين

1 كوب أناناس طازج أو معلب مصفى

1 كوب مانجو مكعبات

1 حبة موز مقطعة حلقات (يُضاف قبل التقديم مباشرة)

1/2 كوب رمان (اختياري)

أوراق نعناع طازج للتزيين


للتتبيلة (الصلصة):

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة عسل نحل

رشة فانيليا أو بشر برتقال (اختياري)

 طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، ضعي كل أنواع الفواكه بعد تقطيعها بالتساوي.


2. في كوب صغير، اخلطي عصير الليمون مع العسل والفانيليا أو بشر البرتقال.


3. صبي التتبيلة فوق الفواكه وقلّبي برفق حتى تتغلف بالتساوي.


4. غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ليبرد ويتشرب النكهات.


5. قبل التقديم مباشرة، أضيفي شرائح الموز وقلّبيها بلطف.


6. قدميها في كاسات زجاجية أو طبق تقديم مزين بأوراق النعناع، ويمكن تزيين الحواف بجوز هند مبشور أو رشة قرفة خفيفة حسب الرغبة.


- نصائح:

يمكنكِ إضافة مكعبات جيلاتين أو آيس كريم فانيليا عند التقديم للضيوف.

لتقديم فاخر أكثر، ضعي الفواكه في قشور البطيخ أو الأناناس بعد تفريغها.


 

فروت سلاط سلطة فواكة الفاكهة

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