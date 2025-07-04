الوصفة الشامية.. طريقة احترافية لعمل بابا غنوج

اذا كنتي تودين تقديم الاكلات الشامية الخفيفة في الصيف إليكِ طريقة عمل بابا غنوج بطريقة سهلة ولذيذة:
بابا غنوج الشامي (المشوي)
المكونات:
2 حبة باذنجان كبيرة (رومي)
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة طحينة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح حسب الرغبة
رشة كمون (اختياري)
بقدونس مفروم للتزيين
حبات رمان أو شرائح فلفل ملون للتزيين (اختياري)
الطريقة:
شوي الباذنجان:
اغسلي الباذنجان جيدًا، وجففيه.
اشوي الباذنجان على نار الغاز مباشرة أو في الفرن حتى يصبح طريًا ويحترق القشر الخارجي.
ضعيه في كيس نايلون أو غطيه لمدة 5 دقائق ليسهل تقشيره.
التقشير والهرس:
قشري الباذنجان وانزعي القشرة السوداء.
اهرسي اللب جيدًا باستخدام شوكة أو الخلاط اليدوي حسب الرغبة.
الخلط:
أضيفي الثوم، الطحينة، عصير الليمون، الملح، والكمون إلى الباذنجان المهروس.
اخلطي المكونات حتى تتجانس.
التقديم:
اسكبي الخليط في طبق التقديم.
زينيه بزيت الزيتون، البقدونس المفروم، والرمان أو الفلفل حسب الرغبة.
نصائح:
للحصول على نكهة مدخنة، يُفضل شواء الباذنجان على لهب مباشر.
يمكن إضافة زبادي (ملعقة أو اثنين) ليصبح القوام أكثر كريمية، حسب الذوق.