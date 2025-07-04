الوصفة الشامية.. طريقة احترافية لعمل بابا غنوج

اذا كنتي تودين تقديم الاكلات الشامية الخفيفة في الصيف إليكِ طريقة عمل بابا غنوج بطريقة سهلة ولذيذة:

بابا غنوج الشامي (المشوي)

المكونات:

2 حبة باذنجان كبيرة (رومي)

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة طحينة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح حسب الرغبة

رشة كمون (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين

حبات رمان أو شرائح فلفل ملون للتزيين (اختياري)

الطريقة:

شوي الباذنجان:

اغسلي الباذنجان جيدًا، وجففيه.

اشوي الباذنجان على نار الغاز مباشرة أو في الفرن حتى يصبح طريًا ويحترق القشر الخارجي.

ضعيه في كيس نايلون أو غطيه لمدة 5 دقائق ليسهل تقشيره.

التقشير والهرس:

قشري الباذنجان وانزعي القشرة السوداء.

اهرسي اللب جيدًا باستخدام شوكة أو الخلاط اليدوي حسب الرغبة.

الخلط:

أضيفي الثوم، الطحينة، عصير الليمون، الملح، والكمون إلى الباذنجان المهروس.

اخلطي المكونات حتى تتجانس.

التقديم:

اسكبي الخليط في طبق التقديم.

زينيه بزيت الزيتون، البقدونس المفروم، والرمان أو الفلفل حسب الرغبة.

نصائح:

للحصول على نكهة مدخنة، يُفضل شواء الباذنجان على لهب مباشر.

يمكن إضافة زبادي (ملعقة أو اثنين) ليصبح القوام أكثر كريمية، حسب الذوق.