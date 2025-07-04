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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الوصفة الشامية.. طريقة احترافية لعمل بابا غنوج

بابا غنوج
بابا غنوج
ريهام قدري

اذا كنتي تودين تقديم الاكلات الشامية الخفيفة في الصيف إليكِ طريقة عمل بابا غنوج بطريقة سهلة ولذيذة:

 بابا غنوج الشامي (المشوي)

المكونات:

2 حبة باذنجان كبيرة (رومي)
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة طحينة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح حسب الرغبة
رشة كمون (اختياري)
بقدونس مفروم للتزيين
حبات رمان أو شرائح فلفل ملون للتزيين (اختياري)

الطريقة:

شوي الباذنجان:

اغسلي الباذنجان جيدًا، وجففيه.
اشوي الباذنجان على نار الغاز مباشرة أو في الفرن حتى يصبح طريًا ويحترق القشر الخارجي.
ضعيه في كيس نايلون أو غطيه لمدة 5 دقائق ليسهل تقشيره.

التقشير والهرس:

قشري الباذنجان وانزعي القشرة السوداء.
اهرسي اللب جيدًا باستخدام شوكة أو الخلاط اليدوي حسب الرغبة.

الخلط:

أضيفي الثوم، الطحينة، عصير الليمون، الملح، والكمون إلى الباذنجان المهروس.
اخلطي المكونات حتى تتجانس.

التقديم:

اسكبي الخليط في طبق التقديم.
زينيه بزيت الزيتون، البقدونس المفروم، والرمان أو الفلفل حسب الرغبة.

نصائح:

للحصول على نكهة مدخنة، يُفضل شواء الباذنجان على لهب مباشر.
يمكن إضافة زبادي (ملعقة أو اثنين) ليصبح القوام أكثر كريمية، حسب الذوق.

بابا غنوج طريقة البابا غنوج بابا غنوج بالطحينة

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