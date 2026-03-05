حسين الشحات يحرز الهدف الثالث للأهلي أمام المقاولون العرب

عزز حسين الشحات تقدم الأهلي أمام المقاولون العرب بهدف ثالث في الدقيقة 95 من الوقت بدل ضائع.

وجاء الهدف بعد تمريرة من يوسف بلعمري استلمها الشحات وسدد لتصطدم بالمدافعين وتسكن المرمى.

وكان قد نجح المقاولون العرب في تقليص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل هدفين ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري الممتاز

وجاء هدف المقاولون العرب في الدقيقة 86 من عمر المباراة بعدما تلقي تمريرة أسكنها علي يمين مصطفي شوبير الذي لم يحرك ساكنا.

وبعدها عزز إمام عاشور تقدم الأهلي بتسجيل الهدف الثاني في شباك المقاولون العرب عند الدقيقة 71 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح الفريق الأحمر، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الخميس على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي في المباراة

دخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:

مصطفى شوبير.

خط الدفاع:

كريم فؤاد – ياسر إبراهيم – هادي رياض – يوسف بلعمري.

خط الوسط:

مروان عطية – أليو ديانج – محمود حسن تريزيجيه – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم:

مروان عثمان.

دكة بدلاء الأهلي

تواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، محمد شريف، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أحمد عيد، طاهر محمد طاهر، وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل المقاولون العرب أمام الأهلي

حراسة المرمى:

محمود أبو السعود.

خط الدفاع:

محمد حامد – حسن حسين شاكوش – إسلام عبد الله – نادر هشام.

خط الوسط:

مصطفى جمال – محمد عادل – جواكيم أوجيرا.

خط الهجوم:

أحمد أولاد باهية – حسين فيصل – أحمد نادر حواش.