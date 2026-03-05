قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الأمريكي: كمية النيران الموجهة إلى إيران ستزداد بشكل كبير خلال الأيام القادمة
مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية
طقس الجمعة.. استقرار جوي و"ضباب" يحجب الرؤية صباحاً على هذه المناطق
49.99 جنيه .. أقل سعر دولار في البنوك اليوم 6-3-2026
قرار جديد من فيفا بشأن تصفيات كأس العالم بعد التهديدات.. ماذا حدث؟
انفجارات تهز تل أبيب واندلاع حرائق قرب مطار بن جوريون
موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 16 رمضان.. وقت السحور والإفطار
إصابة 5 أشخاص في تصادم عدد من الدراجات النارية بالبحيرة
محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس
تريزيجيه يتصدر قائمة هدافي الدوري بعد هدفه للأهلي في مرمى المقاولون العرب
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 6 مارس 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين الشحات يحرز الهدف الثالث للأهلي أمام المقاولون العرب

حسين الشحات
حسين الشحات
حمزة شعيب

عزز حسين الشحات تقدم الأهلي أمام المقاولون العرب بهدف ثالث في الدقيقة 95 من الوقت بدل ضائع.

وجاء الهدف بعد تمريرة من يوسف بلعمري استلمها الشحات وسدد لتصطدم بالمدافعين وتسكن المرمى.

وكان قد نجح المقاولون العرب في تقليص الفارق أمام  الأهلي بهدف مقابل هدفين ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري الممتاز

وجاء هدف المقاولون العرب في الدقيقة 86   من عمر المباراة بعدما تلقي تمريرة أسكنها علي يمين مصطفي شوبير الذي لم يحرك ساكنا.

وبعدها عزز إمام عاشور تقدم الأهلي بتسجيل الهدف الثاني في شباك المقاولون العرب عند الدقيقة 71 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح الفريق الأحمر، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الخميس على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان قد اجتمع أبو ريدة بمنتخب 2009 لدعم الفريق قبل خوض التصفيات الأفريقية أبو ريدة يجتمع بمنتخب 2009 لدعم الفريق قبل خوض التصفيات الأفريقية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغربرسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
تشكيل الأهلي في المباراة
دخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:
مصطفى شوبير.

خط الدفاع:
كريم فؤاد – ياسر إبراهيم – هادي رياض – يوسف بلعمري.

خط الوسط:
مروان عطية – أليو ديانج – محمود حسن تريزيجيه – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم:
مروان عثمان.

دكة بدلاء الأهلي
تواجد على مقاعد البدلاء كل من:
محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، محمد شريف، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أحمد عيد، طاهر محمد طاهر، وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل المقاولون العرب أمام الأهلي
حراسة المرمى:
محمود أبو السعود.

خط الدفاع:
محمد حامد – حسن حسين شاكوش – إسلام عبد الله – نادر هشام.

خط الوسط:
مصطفى جمال – محمد عادل – جواكيم أوجيرا.

خط الهجوم:
أحمد أولاد باهية – حسين فيصل – أحمد نادر حواش.

الأهلي حسين الشحات المقاولون العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

المجني عليه

مات مقتولًا بسبب فتاة.. التصريح بدفن الطالب ضحية زميله في الأكاديمية البحرية

سلسلة آيفون 17

ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. اعرف وصل كام

ترشيحاتنا

منال هيكل

الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية القديرة منال هيكل

جانب من اللقاء

"العاصمة الجديدة" و"بولاريس باركس" توقعان عقد تطوير مجمع صناعي خدمي متكامل

القس أندريه زكي

بعد عودته من الإمارات.. رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يؤكد دعم مصر لاستقرار المنطقة

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

فيديو

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد