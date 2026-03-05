أبو ريدة يجتمع بمنتخب 2009 لدعم الفريق قبل خوض التصفيات الأفريقية

حرص المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على التواجد في مران منتخب مصر مواليد 2009 في اليوم الثاني لمعسكر الفريق والذي يقام على أحد ملاعب الهدف بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد أبو ريدة خلال اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين على دعم الاتحاد لهذا الفريق وتوفير كل سبل الدعم والمساندة قبل السفر إلى بنغازي في 21 مارس المقبل لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وشدد رئيس الاتحاد للاعبين خلال كلمته على ضرورة الاجتهاد والالتزام بالبرامج التي وضعها الجهاز الفني وكذلك استفسر من الدكتور ماجد هاني طبيب المنتخب عن البرنامج الغذائي في شهر رمضان وكل ما يتعلق بصحة وسلامة اللاعبين.

الجدير بالذكر أن اللقاء شهد تواجد الدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد والأستاذ وليد درويش عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق والأستاذ طارق أبو العينين عضو مجلس الادارة والأستاذ محمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة.