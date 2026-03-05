قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيراميدز يفوز على حرس الحدود بثلاثية في الدوري الممتاز
الرئيس السيسي من إفطار الأكاديمية العسكرية: بناء الإنسان الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية في مصر
وزير السياحة : مصر بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة .. وتتمتع بالاستقرار
المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
أبو ريدة يجتمع بمنتخب 2009 لدعم الفريق قبل خوض التصفيات الأفريقية

إسلام مقلد

حرص المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على التواجد في مران منتخب مصر مواليد 2009 في اليوم الثاني لمعسكر الفريق والذي يقام على أحد ملاعب الهدف بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد أبو ريدة خلال اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين على دعم الاتحاد لهذا الفريق وتوفير كل سبل الدعم والمساندة قبل السفر إلى بنغازي في 21 مارس المقبل لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وشدد رئيس الاتحاد للاعبين خلال كلمته على ضرورة الاجتهاد والالتزام بالبرامج التي وضعها الجهاز الفني وكذلك استفسر من الدكتور ماجد هاني طبيب المنتخب عن البرنامج الغذائي في شهر رمضان وكل ما يتعلق بصحة وسلامة اللاعبين.

الجدير بالذكر أن اللقاء شهد تواجد الدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد والأستاذ وليد درويش عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق والأستاذ طارق أبو العينين عضو مجلس الادارة والأستاذ محمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة.

المهندس هاني أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم منتخب مصر مواليد 2009

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

طيران الامارات

بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

ملتقى الفكر الإسلامي

أستاذ بالأزهر يكشف مظاهر التجليات الإلهية في شهر رمضان.. صور

البحوث الإسلامية يختتم فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر بكلية العلوم الإسلامية للوافدين

البحوث الإسلامية يختتم فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر للوافدين

علي جمعة

علي جمعة: السوشيال ميديا ليست منصات للتواصل بل هي بداية عصر جديد ونقطة فارقة

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

