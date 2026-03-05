الأهلي يهزم المقاولون العرب بثلاثية ويواصل مطاردة الصدارة في الدوري



حقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمود حسن تريزيجيه التسجيل لصالح الأهلي في الدقيقة 35، بعد أداء هجومي مميز من الفريق الأحمر، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل.

إثارة في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، عزز إمام عاشور تقدم الأهلي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71، قبل أن يقلص محمد سالم الفارق لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 86.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، أضاف حسين الشحات الهدف الثالث للأهلي في الوقت بدل الضائع وتحديدًا عند الدقيقة 90+5، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم اللقاء.

بطاقة حمراء للمقاولون

وشهدت المباراة حالة طرد في صفوف المقاولون العرب، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب مصطفى جمال عقب تدخله على أشرف بن شرقي بالقرب من منطقة الجزاء.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، متساويًا مع بيراميدز في عدد النقاط، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

وجاء الفوز ليعيد الأهلي إلى طريق الانتصارات في المسابقة المحلية، بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام زد.