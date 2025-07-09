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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك.. شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة

توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة
توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة
أسماء عبد الحفيظ

هل تظنين أن تمشيط الشعر مجرد روتين تجميلي بسيط؟ الحقيقة أن تجاهل هذه العادة اليومية قد يؤدي إلى مشاكل لا تتخيلينها في صحة وجمال شعرك، وولأسف  يعلها الكثير بكافة الفئات والأعمار، تمشيط الشعر ليس فقط لتصفيفه بل هو عادة أساسية لها دور مباشر في تغذية الفروة وتقوية الخصلات.

توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة

إليك ما قد يحدث لشعرك عندما تتوقفين عن تمشيطه بانتظام، بحسب ما ذكرتة خبيرة التجميل بسمة الدين من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد.

١. تشابك الشعر وتكسره
من أولى العلامات السلبية لتجاهل التمشيط هو تشابك الخصلات، خاصة إذا كان شعرك طويلًا أو مموجًا. كلما زادت التشابكات أصبح من الصعب فكها، ما يؤدي إلى تكسير الشعر عند محاولة تمشيطه لاحقًا.

٢. تراكم الزيوت والأوساخ
تمشيط الشعر يساعد على توزيع الزيوت الطبيعية من فروة الرأس إلى أطراف الشعر. عندما لا تمشطين شعرك، تتراكم الزيوت في الفروة وتبدو جذور الشعر دهنية بينما تبقى الأطراف جافة وهشة.

٣. ضعف الدورة الدموية في فروة الرأس
حركات التمشيط الخفيفة تنشط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز وصول الغذاء إلى بصيلات الشعر. عند التوقف عن التمشيط، تقل التغذية ويصبح الشعر أكثر عرضة للتساقط والضعف.

توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة

٤. تساقط الشعر وتوقف النمو
عدم التمشيط قد يؤدي إلى ضعف البصيلات وسقوط الشعر تدريجيًا. بالإضافة إلى ذلك، قد يبطئ نمو الشعر لأن التحفيز الطبيعي الذي توفره فرشاة الشعر يغيب.

توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة

٥. مظهر غير صحي وغير مرتب
حتى أجمل أنواع الشعر تفقد بريقها ولمعانها عندما تهملين تمشيطها. فالشعر غير الممشط يبدو باهتًا، غير مرتب، ويفتقر إلى الحيوية.

٦. تراكم القشرة وخلايا الجلد الميتة
التمشيط اليومي يزيل الخلايا الميتة من فروة الرأس ويمنع تراكم القشرة. وعند الإهمال، قد تلاحظين زيادة الحكة والقشور البيضاء.

ما هو الحل؟

توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة

اجعلي تمشيط الشعر جزءًا من روتينك اليومي، واتبعي النصائح التالية:

  • استخدمي فرشاة مناسبة لنوع شعرك.
  • مشطي شعرك بلطف وابدئي من الأطراف ثم الجذور.
  • مشطيه مرة أو مرتين يوميًا فقط لتجنّب الإفراط.
  • لا تمشطي الشعر وهو مبلل إلا بمشط واسع الأسنان لتجنب التكسر.
الشعر تمشيط الشعر تقوية الخصلات تشابك الشعر وتكسره فروة الرأس ضعف الدورة الدموية تساقط الشعر تساقط الشعر وتوقف النمو مظهر غير صحي وغير مرتب تراكم القشرة وخلايا الجلد الميتة استخدمي فرشاة مناسبة لنوع شعرك

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توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك.. شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة

توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة
توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة
توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة

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