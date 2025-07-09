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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عرض التجربة المصرية في صناعة الدواء بمؤتمر دولي

رئيس هيئة الدواء
رئيس هيئة الدواء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي الشركة المنظمة لمؤتمر فارماكونيكس 2025، المقرر انعقاده خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025، وذلك في إطار الإعداد لمشاركة الهيئة في هذا الحدث الدولي الهام.

تُعد فارماكونيكس منصة رائدة تجمع كبرى الشركات والجهات الفاعلة في مجال الصناعات الدوائية والبيو-تكنولوجية، وتتيح فرصًا واعدة لتبادل الخبرات، وعرض أحدث الابتكارات في القطاع.

تناول الاجتماع مناقشة آليات مشاركة الهيئة في المؤتمر، والمحاور المقترحة للتواجد المؤسسي الفعّال، إلى جانب سبل إبراز جهود هيئة الدواء المصرية في تنظيم وتطوير القطاع الدوائي، ودورها في دعم تنافسية المستحضرات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن المشاركة في مؤتمر فارماكونيكس 2025 تأتي في إطار رؤية الهيئة الهادفة إلى التفاعل مع الفعاليات المتخصصة ذات الطابع الدولي، التي تتيح استعراض التجربة المصرية في الحوكمة والتنظيم، وتسهم في دعم التصنيع المحلي وتحقيق الأمن الدوائي.

وأشار إلى أن الهيئة تحرص على أن تكون مشاركتها فاعلة ومؤثرة، بما يعكس الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الدوائية المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في السوقين الإقليمي والعالمي.

تحقيق شراكة ناجحة

كما أشاد وفد الشركة بالدور التنظيمي والتنموي الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية، وأعرب عن تطلع الشركة إلى تحقيق شراكة ناجحة خلال فعاليات المؤتمر؛  تتيح من خلالها للهيئة عرض تجربتها الرائدة في تطوير السياسات الدوائية وتنظيم السوق أمام الحضور المحلي والدولي من الشركات والخبراء والمؤسسات الدوائية الكبرى.

حضر الاجتماع عدد من قيادات هيئة الدواء المصرية، الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشئون مكتب رئيس الهيئة، والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، ومن خارج الهيئة الدكتور يسري نوار، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ا. مصطفى خليل، ممثل شركة انفورما فى مصر. وا.أدهم عصام مدير المحتوى بشركة انفورما

تُعد مشاركة هيئة الدواء المصرية في هذا الحدث الدولي امتدادًا لجهودها المتواصلة في تعزيز حضورها المؤسسي على المستويين الإقليمي والدولي، وتأكيدًا على مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتنظيم الدواء. كما تعكس هذه المشاركة دعم الدولة المصرية لمنظومة الابتكار والتصنيع الدوائي، وحرص الهيئة على تبادل الخبرات مع مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في تطوير السياسات التنظيمية، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتحقيق أفضل نتائج علاجية للمريض.

فارماكونيكس 2025 هيئة الدواء التجربة المصرية صناعة الدواء الأسواق الدولية

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