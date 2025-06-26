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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة الدواء يبحث آليات تعزيز التعاون مع نظيرته في موزمبيق

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا رسميًا مع الدكتورة تانيا سيتو، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية بجمهورية موزمبيق، وذلك ضمن فاعليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي.

يأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الإفريقية في مجال تنظيم وتداول الأدوية، وتوسيع قنوات التنسيق الفني والتجاري بين الهيئات النظيرة بالقارة، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعميق التعاون الإقليمي في القطاع الصحي.

يعد اللقاء خطوة عملية نحو تفعيل آليات التعاون المشترك بين الجانبين، من خلال العمل على مواءمة السياسات الدوائية، وتيسير إجراءات التسجيل والتفتيش المشترك، وتقديم الدعم الفني والتدريبي في مجالات الرقابة الدوائية والتنظيم المؤسسي، وهو ما يعزز من قدرة الجانبين على مواجهة التحديات الصحية، وتحقيق التكامل الإقليمي في صناعة وتداول الدواء.

تم خلال اللقاء، مناقشة أوجه التعاون الممكنة بين المؤسستين، لا سيما في تطوير منظومة تسجيل وتداول الأدوية، ودعم تصدير الأدوية المصرية إلى السوق الموزمبيقي، بما يعزز توافر أدوية ذات جودة عالية، ويحقق التكامل الفني والتجاري بين الطرفين.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور الغمراوي بالدكتورة سيتو، مؤكدًا حرص مصر على توسيع شراكاتها التنظيمية داخل إفريقيا، ومشددًا على أهمية العمل المشترك في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات، إلى جانب دعم وصول الأدوية المصرية إلى الأسواق الإفريقية، في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانات فنية ورقابية معترف بها إقليميًا ودوليًا.

بناء شراكة مستدامة مع مصر 

من جانبها، أشادت الدكتورة تانيا سيتو بما حققته هيئة الدواء المصرية من تطور ملحوظ، وأعربت عن تطلع بلادها لبناء شراكة مستدامة مع مصر تقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتطوير السياسات الدوائية، إلى جانب إرساء إطار مؤسسي يُنظم مجالات التعاون المختلفة.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت معاون رئيــس الهيئة والمشــرف على الإدارة المـــركــزية لمكــتب رئيـــس الهيـــئة، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيــس الهيئـــة للسياســـات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة وديان يونس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية.

يعكس اللقاء التزام مصر المتواصل بدعم جهود التعاون الصحي والدوائي داخل القارة الإفريقية، من خلال نقل المعرفة التنظيمية، وتوسيع التبادل الفني والتجاري، بما يسهم في استقرار سوق الدواء في إفريقيا، ويخدم أهداف الأمن الدوائي والتنمية المستدامة في القطاع الصحي.

شراكة مستدامة مصر القدرات إفريقيا السوق الموزمبيقي الأدوية تداول الدواء الرقابة الدوائية

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