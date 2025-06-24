قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب نزل | والسبب الهدنة بين إيران وإسرائيل .. اعرف السعر كام
دوي انفجار في منطقة المزة بالعاصمة السورية
إذاعة جيش الاحتلال: إيران أطلقت 550 صاروخا باليستيا في الحرب
فوائد قراءة أذكار المساء يوميا.. 4 فضائل عظيمة أخبرنا عنها النبي
أمير قطر يدين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني القصف الذي تعرضت له قاعدة العديد
الخارجية الصينية: نأمل في وقف إطلاق نار حقيقي بين إيران وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران| هل يتم تنفيذ الهدنة أم تحدث مناوشات أخرى| محلل يوضح
مصر وإيران تؤكدان على احترام سيادة الدول العربية وترحبان باتفاق وقف إطلاق النار
تفاصيل زيادة المعاشات يوليو 2025 .. 15% لـ 11 مليون مستفيد
آي صاغة : هدنة الكيان المحتل وإيران تضعف الطلب على الذهب
الرئيس الفرنسي يدعو العالم للعودة للدبلوماسية
الأوقاف تكرم إمام مسجد بالعريش لإنقاذه شخصا تعرض لغيبوبة سكر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة الدواء مصر تمتلك أكبر سوق دوائي في إفريقيا بقيمة تتجاوز 6.2 مليار دولار

رئيس هيئة الدواء
رئيس هيئة الدواء
عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي في نسخته الرابعة، الذي يعقد برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلي الدول الإفريقية والأجنبية والمنظمات الدولية.

ريادة مصر في مجالي الطب والصيدلة

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور علي الغمراوي أن ريادة مصر في مجالي الطب والصيدلة تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، تعود جذورها إلى فجر الحضارة. ويتجلى هذا الإرث الاستثنائي في المخطوطات البردية القديمة، التي تُعد من أوائل الوثائق الطبية المسجلة، حيث تضمنت وصفًا دقيقًا للأمراض وأساليب علاجها.

واشار الي ان بردية إيبرس الشهيرة، التي تعود الي أكثر من 3500 عام، وتحتوي على 842 وصفة طبية تغطي 20 مرضًا مختلفًا، منها أمراض العيون، والطفيليات، والسكري، وتنظيم النسل. وايضا بردية إدوين سميث التي تعود لأكثر من 3000 عام، وتوثق 48 وصفة طبية وجراحية دقيقة، ما يعكس عمق الفهم التشريحي والطبي الذي تميز به المصريون القدماء.

وأوضح الغمراوي أن هذه الريادة التاريخية تتواصل في العصر الحديث، حيث يُعد السوق الدوائي المصري الأكبر إفريقيًا بقيمة مالية تقدر بـ 6.2 مليار دولار، ويضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي، بإجمالي مبيعات سنوية تتجاوز 3.5 مليار عبوة، ونمو سنوي مركب بلغ 15% في عام 2023، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية، مستحوذًا على أكثر من 27% من حجم السوق الإفريقي، رغم أن مصر تمثل فقط 8% من سكان القارة.

وأشار إلى أن هذه المكانة تقوم على قاعدة صناعية وتنظيمية قوية تضم: 179 مصنعًا للأدوية البشرية، منها 11 مصنعًا حاصلين على اعتماد من منظمات دولية مرجعية، 150 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و4 مصانع للمستحضرات الحيوية،130 مصنعًا لمستحضرات التجميل، و5 مصانع للمواد الخام. ما يقرب من 2370 خط إنتاج، منها 990 مخصصًا لإنتاج الأدوية، أكثر من 1600 شركة توزيع دوائية، وما يقرب من 80 ألف منشأة صيدلية.

وأضاف أن هذه القدرات مكنت الهيئة من وضع توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار في مقدمة أولوياتها، لضمان استقرار الإمدادات الدوائية، وتحقيق الأمن الدوائي المصري. وقد نجحت مصر في الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 91%، كأعلى دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المجال.

ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتوطين بدأت تُثمر، حيث تم خفض معدل الاستيراد بنسبة 3%، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 94% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بدعم من مشروعات التوطين التي ترعاها الهيئة.

وأكد الغمراوي أن القارة الإفريقية تُعد من أغنى المناطق بالفرص الاستثمارية، غير أن العجز في الميزان التجاري للقارة بلغ 89%، بينما لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين دولها نسبة 2%، رغم الإمكانيات الهائلة. وأشار إلى أن مصر تستحوذ على 52% من صادرات إفريقيا الدوائية، معظمها يخرج خارج القارة، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تفعيل آلية الشراء الموحد الإفريقية (APPM)، لضبط الميزان التجاري القاري.

وأوضح أن الدواء المصري يتمتع بسمعة مرموقة عالميًا من حيث الجودة والمأمونية، وقد نجحت مصر مؤخرًا في دخول أسواق جديدة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وتعمل حاليًا على توسيع شراكاتها مع عدد من الدول الآسيوية والأوروبية، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الصادرات الدوائية، التي تصل حاليًا إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.

وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية إلى القارة الإفريقية شهدت ارتفاعًا بنسبة 37.7% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على جهود إصلاح الميزان التجاري الإفريقي، رغم أن الصادرات المصرية ما تزال أكثر توجهًا نحو آسيا وأوروبا مقارنة بالدول الإفريقية الشقيقة.

وفي ختام كلمته، أعلن الدكتور الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية ستوقع على هامش المؤتمر بروتوكول تعاون مشترك مع ثماني دول إفريقية شقيقة هي: غانا، نيجيريا، رواندا، السنغال، زيمبابوي، تنزانيا، جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى إحدى كبرى أسواق القارة، تمهيدًا للوصول إلى الاعتماد المتبادل للقرارات التنظيمية ومواءمة الإجراءات، وهو ما من شأنه دعم آلية الشراء الموحد الإفريقية APPM.

واختتم بالتأكيد على أن التكامل التنظيمي والصناعي المشترك هو السبيل لتحقيق نهضة دوائية شاملة وتمكين القارة الإفريقية من مواجهة تحدياتها الصحية، من خلال تحولات حقيقية في قدرات التصنيع المحلي وتوفير دواء آمن وفعال للمواطن الإفريقي.

رئيس هيئة الدواء المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

هل القرض البنكي يجلب الخراب

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

سعر الذهب

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ

ايران

التلفزيون الإيراني: طهران تعلن تطبيق وقف إطلاق النار بعد توسل ترامب

الأهلي

بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة لإحدى الحفيدات

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات

الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض

نقيب التمريض تعلن انتهاء أزمة البكالوريوس التقني

بالصور

زينة عروسة في كواليس تصوير مسلسل ورد وشيكولاتة | صور

زينه
زينه
زينه

سبب خفي وراء فشل أغلب الأنظمة الغذائية .. لن تتوقعه

أسباب الشعور بالملل الغذائي أثناء الحمية
أسباب الشعور بالملل الغذائي أثناء الحمية
أسباب الشعور بالملل الغذائي أثناء الحمية

تناول الفلفل الألوان يوميًا .. سر الصحة والشباب في خضار واحد

فوائد تناول الفلفل الألوان
فوائد تناول الفلفل الألوان
فوائد تناول الفلفل الألوان

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي
لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي
لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

فيديو

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

محمد الريفي وعمر كروان

محمد الريفي يطرح أحدث أغانيه "حقودي" بمشاركة عمر كروان

إصابة نيللي كريم بورم كبير

نيللي كريم: حلم أنقذني من ورم خطير وتشخيص طبي خاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد