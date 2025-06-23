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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون بين هيئة الدواء و GHWP لتطوير تنظيم المستلزمات الطبية

جانب من الحضور
جانب من الحضور
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور شو جينغهي، رئيس منظمة فريق عمل المواءمة العالمية ونائب رئيس الهيئة الصينية المناظرة بالإضافة إلى عدد من قادة المنظمة.

جاء الاجتماع بهدف تعزيز سبل التعاون في تطوير تنظيم وصناعة المستلزمات الطبية على المستوى العالمي، من خلال الحوار البنّاء بين الجهات التنظيمية والصناعة، وذلك على هامش ختام فعاليات استضافة هيئة الدواء المصرية لاجتماع قادة اللجنة الفنية لمنظمة فريق عمل المواءمة العالمية (GHWP) لعام 2025 وللمرة الأولى فى قارة أفريقيا.

الخريطة التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط

شهد اللقاء استعراضا للإطار التنظيمي بهيئة الدواء المصرية وأفضل الممارسات الرقابية المتبعة في مجال المستلزمات الطبية، مع التأكيد على مكانة مصر المتميزة على الخريطة التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وعلى مستوى المنظمات الدولية ذات الصلة.

حضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشؤون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتورة ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

ضم الوفد الزائر ممثلين عن الهيئات التنظيمية وشركاء الصناعة، بينهم السيدة أونه تشو، نائبة رئيس GHWP ونائبة رئيس شركة أبوت ميديكال - كوريا، والدكتور محمد مجرشي، رئيس اللجنة الفنية للمنظمة، والسيدة لي جون، نائبة مدير مركز تقييم الأجهزة الطبية بالصين، والسيدة ميانغ تانكاسمساب، رئيسة الشؤون التنظيمية لشركة جونسون آند جونسون في آسيا والمحيط الهادئ، والسيد براين سو، السكرتير العام لمنظمة GHWP بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الهيئة الصينية المناظرة NMPA ومنظمة GHWP.

يأتي اللقاء في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية الرائدة، من أجل دعم تطوير السياسات واللوائح المنظمة لقطاع المستلزمات الطبية والكواشف التشخيصية، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.

GHWP المنظمة هيئة الدواء الهيئة الصينية المستلزمات الطبية

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