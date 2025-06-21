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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأشكال الصيدلية للمضادات الحيوية.. هيئة الدواء توضح

منشور الهيئة
منشور الهيئة
عبدالصمد ماهر

كشفت هيئة الدواء المصرية عن الأشكال الصيدلية للمضادات الحيوية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. 

وقالت هيئة الدواء المصرية من خلال منشورها، ​إن المضادات الحيوية موجودة بأشكال صيدلية كتير منها:​
 - مراهم وكريمات أو قطرات (موضعي)​
- أقراص وكبسولات (عن طريق الفم)​.
- أمبول وفيال (عن طريق الحقن)​.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم شراء أو استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبيب ومعرفة الجرعة المناسبة واستشارة الصيدلي عن الأشكال الصيدلية المتوفرة من المضاد الحيوي.​
 

 

شو جينغهي: مصر تمتلك بنية صناعية قوية تواكب التطورات العالمية وتعززثقة المستثمرين الدوليين

 

نظّمت هيئة الدواء المصرية جولة ميدانية للوفد الصيني رفيع المستوى، إلى مصنعي إيفا لمستحضرات التجميل لوريال مصر بمدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وذلك على هامش اجتماع قادة اللجنة الفنية لمنظمة فريق عمل المواءمة العالمية لعام 2025، والذي تستضيفه هيئة الدواء المصرية بالقاهرة.

ترأس الوفد الصيني شو جينغهي، نائب رئيس الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية ورئيس منظمة فريق عمل المواءمة العالمية، ورافقه كل من هوانغ لونليانغ، المستشار الثالث بإدارة تنظيم الأجهزة الطبية، بان جينغجينغ، عضو أول بالإدارة العامة للعلوم والتكنولوجيا والتعاون الدولي.

شارك في الزيارة من جانب هيئة الدواء المصرية، عدد من ممثلي الإدارة المركزية للعمليات، وممثلي الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي بهيئة الدواء المصرية.

خلال الزيارة، اطلع الوفد الصيني على مختلف مراحل التصنيع داخل المصانع المصرية، بدءًا من مراحل الإنتاج وصولًا إلى نظم الجودة ومراقبة التصنيع، كما تعرّف على آليات الرقابة الداخلية المتبعة لضمان مطابقة المنتجات لأعلى معايير السلامة والجودة، وحرص أعضاء الوفد على مناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية مع المسئولين بالمصانع، حيث أبدوا اهتمامًا كبيرًا بتجربة مصر في تطوير قطاع مستحضرات التجميل، وبالجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لتعزيز تنافسية هذا القطاع وتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد الصيني عن إعجابه الكبير بالمستوى المتقدم للمصانع المصرية في مجال مستحضرات التجميل.

وأشاد بـالتزامها بمعايير الجودة والتصنيع الجيد، مؤكدًا أن ما شاهده يعكس مدى التقدم الذي حققته مصر في هذا القطاع الحيوي، ويُبرهن على قدرتها التنافسية إقليميًّا ودوليًّا.

تعكس الزيارة حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع مستحضرات التجميل، من خلال تحديث وتطوير منظومة التشريعات والإجراءات التنظيمية، وتبني سياسات داعمة لتيسير عمليات التسجيل والتصنيع، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

كما تعمل الهيئة على خلق مناخ محفز للاستثمار من خلال تقديم الدعم الفني المباشر للمصانع، وتعزيز قنوات التواصل مع الشركاء الدوليين، وتوفير بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير والممارسات العالمية، بما يرسّخ من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.

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