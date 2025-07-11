حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو

قالت هبة التميمي، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، إن السلطات في إقليم كردستان أطلقت حملة رقابية مشددة استهدفت مصادرة دمية «لابوبو» التي أثارت جدلًا واسعًا بين الأهالي، خصوصًا بين الفتيات اللواتي أبدين فضولًا كبيرًا تجاه هذه اللعبة التي تحولت إلى «تريند» شعبي في الآونة الأخيرة.

وأضافت التميمي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه قد تم خلال يومين فقط مصادرة أكثر من 40 ألف دمية من الأسواق والمحلات التجارية في الإقليم، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار هذه اللعبة المثيرة للجدل.

وأكدت السلطات الرقابية في كردستان أن الحملة شملت تحذير أصحاب المحال التجارية من عرض دمية «لابوبو» للبيع، سواء في المحلات التقليدية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مع تأكيد استمرار الرقابة المشددة لمنع تداول اللعبة في الأسواق.

وتأتي هذه الحملة بعد مخاوف كبيرة من الأهالي الذين يرون في هذه اللعبة تأثيرًا سلبيًا على سلوك الأطفال، ما أثار نقاشًا حادًا بين مؤيدين للحملة يرون ضرورة حماية الأطفال، وآخرين ينتقدون المنع ويرون في اللعبة مجرد وسيلة ترفيهية.