التغيرات المناخية المفاجئة.. رئيس مركز المعلومات يكشف عن الأسباب

قال الدكتور محمد علي فهمي، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة، وخاصة منطقة البحر المتوسط، أصبحت مقلقة وخارجة عن نطاق النماذج والتنبؤات المعتادة.

تغيرات في منطقة البحر المتوسط

وأضاف فهمي أن منطقة البحر المتوسط ليست معتادة على حدوث أعاصير، كما أن البحر الأحمر لا يمتلك الخصائص التي تسمح بتكوين أعاصير، إلا أن ما حدث مؤخرًا لم يكن متوقعًا.

وأشار إلى أن المنظومة المناخية تتغير بوتيرة مخيفة وتؤثر على جميع المناطق، وهو ما يفرض تحديات جديدة لم تكن في الحسبان.

وأكد أن أخطر ما في تغير المناخ هو أننا لم نستعد له بالشكل الكافي، مشيرًا إلى ضرورة تطوير البنية التحتية وخاصة شبكات الصرف الصحي، حتى تتمكن من استيعاب هذه التغيرات المفاجئة.

وشدد فهمي على أن بعض التغيرات المناخية تكون خارجة عن إرادة الدول، ما يستلزم تعاونًا دوليًا أكبر في مجابهة هذه الظواهر.