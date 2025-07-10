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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد العمال يجدد فخره واعتزازه برجال الحماية المدنية والمصرية للاتصالات

حريق سنترال رمسيس.. تصوير آخرون
حريق سنترال رمسيس.. تصوير آخرون
الديب أبوعلي

وجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، التحية لأبطال الحماية المدنية والفنيين في قطاع الاتصالات والإنترنت على الجهود الوطنية التي بذلوها في مواجهة تداعيات حريق سنترال رمسيس.

وقال اتحاد العمال في بيان له، أنه بكل فخر واعتزاز، ما بذله رجال الحماية المدنية من جهد بطولي في التعامل مع حادث حريق سنترال رمسيس، ذلك الحادث المفاجئ الذي شكل تحديا أمنيا وتقنيا كبيرا في أحد أهم المرافق الحيوية.

وأضاف البيان: لقد ضرب أبطال الحماية المدنية مثالا يحتذى في الشجاعة والانضباط والاحترافية، حيث واجهوا النيران بثبات وسرعة استجابة ما ساهم في إنقاذ الأرواح والحد من الخسائر.

كما ثمن الاتحاد عاليا الجهود الجبارة التي يبذلها الفنيون والمهندسون والعاملون في قطاع الاتصالات والإنترنت والذين تسابقوا مع الزمن لإصلاح ما تضرر من كوابل رئيسية، وشبكات والاتصالات والبنية الرقمية، وذلك من أجل إعادة الخدمات للمواطنين في أسرع وقت ممكن، رغم صعوبة الظروف ودقة المهام.

وقال اتحاد العمال، إن هذه الملحمة الوطنية تؤكد من جديد أن رجال مصر، في مواقعهم كافة، لا يتراجعون أمام التحديات، بل يحولون الأزمات إلى ميادين بطولة والمحن إلى رسائل أمل.

وأكد الاتحاد في ختام بيانه دعمه الكامل لكل الجهود الوطنية في الإصلاح والتأمين، مطالبا بسرعة التحقيق الفني في أسباب الحادث وتقييم سبل الحماية والوقاية منعا لتكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

سنترال رمسيس حريق سنترال رمسيس اتحاد العمال الحماية المدنية قطاع الاتصالات والإنترنت

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