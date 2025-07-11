الرئيس الموريتاني يلتقي نتنياهو خلال زيارته لواشنطن

كشف مصدران لفضائية العربية اليوم الجمعة، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

التطبيع بين موريتانيا وإسرائيل

يأتي ذلك وسط تقارير أمريكية انتشرت قبل يومين، حول عزم موريتانيا توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل ضمن اتفاقيات إبراهام، وهو الأمر الذي نفته نواكشوط فيما بعد.

ويزور الرئيس الموريتاني واشنطن ضمن وفد القادة الأفارقة الخمسة الذين التقوا ترامب أمس الأول الأربعاء في البيت الأبيض في إطار قمة أمريكية أفريقية مصغرة ضمت قادة موريتانيا وغينيا بيساو وليبيريا والسنغال والجابون لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات أبرزها الهجرة والأمن والاستثمارات في المعادن.

وشهد اللقاء خروجا من ترامب عن الأعراف الدبلوماسية، حيث طلب من الرئيس الموريتاني اختصار كلمته وتوجه بعد ذلك بالحديث إلى القادة الأفارقة طالبا منهم الإدلاء باسمه واسم بلده في سبيل تسريع وتيرة الاجتماع.