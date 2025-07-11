جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مقتل محمد شعيب في لبنان

زعم المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة مقتل محمد شعيب خلال غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وادعى المتحدث بإسم جيش الاحتلال أن محمد شعيب كان يعمل على نقل الأسلحة إلى داخل دولة الاحتلال وشكل حلقة وصل مركزية في مسار تهريب الأسلحة من إيران إلى مناطق مختلفة في الساحة الشمالية وفي الضفة الغربية وكان على اتصال بتجار أسلحة في سوريا ولبنان

وأوضح أدرعي أنه قبل قليل أغارت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، على منطقة النميرية في لبنان وقضت على محمد شعيب، وهو عنصر لبناني كان يعمل على الدفع بأنشطة على الساحة الشمالية ضد مواطني إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن جيش الاحتلال شن غارة على جنوب لبنان بطائرة مسيرة أطلقت 4 صواريخ باتجاه سيارة، وأسفر الاستهداف عن مقتل شخص واحد.