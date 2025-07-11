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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
ياسمين بدوي

تظهر خلال ساعات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول على موقع وزارة التربية والتعليم ، وذلك لجميع طلاب المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية

حيث يستعد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول خلال ساعات ، بعد إنتهاء كنترولات الدبلومات الفنية من أعمال المراجعة وتجميع النتيجة في شكلها النهائي

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول على بوابة التعليم الفني ، من المقرر أن يتم الإعلان عنه في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات المقبلة .

وعلم موقع صدى البلد من مصادره أنه يمكن لجميع طلاب المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، ترقب ظهور رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/ 

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول على بوابة التعليم الفني يمكن الاستعلام عن :

  • نتيجة الدبلوم التجاري 2025
  • نتيجة الدبلوم الصناعي 2025  ( أو نتيجة دبلوم صنايع 2025 )
  • نتيجة دبلوم زراعة 2025
  • نتيجة الدبلوم الفندقى برقم الجلوس
  • نتيجة الدبلومات الفنية 2025 لطلاب التعليم والتدريب مزدوج 
  • نتيجة الدبلومات الفنية 2025 لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 يتيح بشكل مجاني خدمة الاستعلام عن النتيجة لـ (780000) طالب وطالبة بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. خطوات الاستعلام

  • ادخل على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على بوابة التعليم الفني
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة
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