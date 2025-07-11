نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

تظهر خلال ساعات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول على موقع وزارة التربية والتعليم ، وذلك لجميع طلاب المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية

حيث يستعد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول خلال ساعات ، بعد إنتهاء كنترولات الدبلومات الفنية من أعمال المراجعة وتجميع النتيجة في شكلها النهائي

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول على بوابة التعليم الفني ، من المقرر أن يتم الإعلان عنه في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات المقبلة .

وعلم موقع صدى البلد من مصادره أنه يمكن لجميع طلاب المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، ترقب ظهور رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول على بوابة التعليم الفني يمكن الاستعلام عن :

نتيجة الدبلوم التجاري 2025

نتيجة الدبلوم الصناعي 2025 ( أو نتيجة دبلوم صنايع 2025 )

نتيجة دبلوم زراعة 2025

نتيجة الدبلوم الفندقى برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 لطلاب التعليم والتدريب مزدوج

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 يتيح بشكل مجاني خدمة الاستعلام عن النتيجة لـ (780000) طالب وطالبة بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. خطوات الاستعلام