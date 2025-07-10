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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025
نتيجة الدبلومات الفنية 2025
ياسمين بدوي

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ، تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحميلها على موقع وزارة التربية والتعليم استعدادا لإعلانها للطلاب

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ، يمكن ترقب ظهورها على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس

يمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/ 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ، سوف يتمكن 780 ألف  طالب وطالبة بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، من الاستعلام عن نتيجتهم بالدرجات في جميع الامتحانات التحريرية و العملية والمعملية .

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس

من جانبه علم موقع صدى البلد أن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس سوف يتم إعلانها قريبا جدا بمجرد اعتمادها من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم 

وبمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ، تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا لإعلان تفاصيل و احصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس

مؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس

أكد مصدر مسئول في كنترولات الدبلومات الفنية 2025 ، قبل إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ، أن المؤشرات مطمئنة ونسب النجاح مرتفعة قائلا : لا داعي للقلق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : أن أعمال التصحيح تتم بدقة شديدة في كنترولات الدبلومات الفنية ، بشكل يضمن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس خالية من أي أخطاء.

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