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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة يتم تطبيقها في جميع مدارس الجمهورية ابتداءا من العام الدراسي المقبل 2025 / 2026 تتمثل في :

  •  بشأن مادة التربية الدينية فقد تم تعديل عدد فترات الدراسة من فترة ونصف إلى فترتين للصفوف الثلاثة الاولى ، ومن فترة واحدة إلى فترتين للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ، ومن فترة إلى فترة ونصف للصفوف الاول والثاني الاعدادي
  •  يكون النجاح بمادة التربية الدينية بإجتياز 70% من مجموع المادة للفصلين الدراسيين
  •  المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الثلاثة الاولى هي اللغة العربية والرياضيات واللغة الانجليزية
  •  المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي هي اللغة العربية والرياضيات واللغة الانجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية
  •  تعديل عدد الفترات الخاصة بمادة اكتشف من 3 فترات الى فترة ونصف للصفين الاول والثاني الابتدائي وفترة واحدة للصف الثالث الابتدائي وهو نشاط يقوم بتدريسه يقوم بتدريسه اي من معلمي المواد المختلفة طبقا لظروف كل مدرسة ورؤية مدير المدرسة
  •  مادة تكنولوجيا المعلومات تكون مدتها نصف فترة وهي مادة نشاط 
  •  مادة المهارات المهنية تكون مدتها نصف فترة ولا تضافا للمجموع 
  •  تعدل مادة التربية الفنية من فترة إلى نصف فترة بالصفين الاول والثاني الاعدادي
  •  يتم تقسيم تلاميذ الفصل بين نشاطي التربية الموسيقية والمهارات المهنية 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 

  •  يبدأ العام الدراسي الجديد 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026
  • مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا
  • عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني
  •  يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 
  •  موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.
  • إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من  السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026
  • امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026
  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم مدارس

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