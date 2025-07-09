التعليم الفنى يعلن استثناء 4 مدارس فنية متقدمة لقبول الطلاب بنظام الـ5 سنوات

أعلنت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استثناء 4 مدارس فنية متقدمة لتعمل بنظام دبلوم المدارس الفنية المتقدمة – خمس سنوات متصلة لأنها تقدم تخصصات نوعية، وسيتم ذلك بدءًا من العام الدراسي 2025 / 2026، وذلك في إطار دعم التخصصات الفنية النوعية وتوفير مسارات تعليمية متميزة.

المدارس كالآتي:

- المدرسة المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة – القاهرة

- مدرسة جلال فهمي الفنية المتقدمة – القاهرة

- المدرسة المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات – الإسماعيلية

- مدرسة الصناعات المتقدمة – السويس

ويتم القبول بهذه المدارس من جميع محافظات الجمهورية، باستثناء مدرسة جلال فهمي، التي تقبل طلاب من القاهرة الكبرى فقط.

تقدم هذه المدارس تخصصات فنية نوعية ومختلفة عن غيرها من مدارس التعليم الفني، لتخريج فنيين مؤهلين بمهارات علمية وعملية عالية الجودة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحديثة.

كما أنها تتيح للخريجين فرصة استكمال الدراسة في التعليم العالي في الكليات والمعاهد الفنية المتخصصة.