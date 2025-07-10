جروبات الغش تزعم تسريب "الأحياء والرياضيات" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة..والتعليم تنفي

زعمت جروبات الغش على تطبيق تليجرام تسريب امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 النظام الجديد وامتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2025 النظام الجديد قبل توزيعهما بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما تم تداوله على جروبات الغش على تليجرام ، بشأن تسريب امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 النظام الجديد وامتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2025 النظام الجديد قبل توزيعهما بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن جروبات الغش تحاول خداع الطلاب والأهالي بأكذوبة تسريب امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 النظام الجديد وامتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2025 النظام الجديد قبل توزيعهما بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، للنصب عليهم و إثارة البلبلة

وأضاف المصدر لصدى البلد : أنه لا مجال لـ تسريب أي من امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مشيراً إلى أن جميع مراحل العمل بـ امتحانات الثانوية العامة 2025 مؤمنة بالكامل بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية في الدولة ، بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم

ينتهي اليوم الخميس ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) اليوم الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 امتحان الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان الإحصاء للشعبة الأدبية

كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2025 (النظام القديم) امتحان الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.