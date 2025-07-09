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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2025 لجميع الطلاب الناجحين من نظامي 3 و5 سنوات في الشعب الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، مع تحديد قائمة الكليات والمعاهد التي يمكنهم التقديم إليها، وفي مقدمتها كليات الهندسة والتكنولوجيا والفنون التطبيقية.

ويأتي تنسيق الدبلومات هذا العام ضمن خطة الدولة لإتاحة فرص التعليم العالي الفني والمختلط، وفتح المجال أمام طلاب التعليم الفني للالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية، وفق ضوابط محددة ونسبة مخصصة ضمن قواعد القبول بالجامعات.

رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2025
يمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية التسجيل في تنسيق الكليات والمعاهد من خلال بوابة الحكومة المصرية للتنسيق عبر الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg

وسيُتاح إدخال الرغبات بعد ظهور نتيجة الدبلومات مباشرة، على أن يحدد الطالب نوع المؤهل، التخصص، وتاريخ الحصول على الشهادة، ثم يبدأ في تسجيل رغباته إلكترونيًا.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025
وفقًا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات، فإن أبرز الكليات التي يمكن لطلاب التعليم الفني الالتحاق بها من خلال تنسيق 2025 تشمل:

كليات الهندسة (نظام 5 سنوات)
متاحة لطلاب الدبلوم الصناعي بنسبة 10% من إجمالي المقبولين بكل كلية، بشرط اجتياز اختبارات المعادلة التي تعقدها الجامعات.

كليات التكنولوجيا والتعليم
مثل كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات حلوان، بني سويف، سوهاج.

كليات الفنون التطبيقية
متاحة لخريجي المدارس الصناعية بنظام 5 سنوات، بعد اجتياز اختبارات القدرات.

كليات الفنون الجميلة (شعبة عمارة وفنون)
يشترط اجتياز اختبارات قدرات مؤهلة للالتحاق، وتكون ضمن الكليات المرشحة في التنسيق الإلكتروني.

كليات التعليم الصناعي
تستقبل طلاب الدبلوم الصناعي من نظامي 3 و5 سنوات.


كليات الزراعة، التجارة، السياحة والفنادق، والآثار
بعض هذه الكليات تقبل طلاب الدبلومات بنسب معينة، خاصة من الشعب التجارية والزراعية والفندقية، وفقًا للحد الأدنى المطلوب.

شروط القبول والاختبارات الخاصة
يشترط الحصول على الحد الأدنى المعلن لكل كلية.

بعض الكليات تشترط اجتياز اختبار قدرات أو معادلة مثل الهندسة والفنون.

يُسمح بالتقديم لطلاب الدور الأول فقط، بينما يُفتح لطلاب الدور الثاني بعد ظهور نتائجهم.

القبول يتم بناءً على الرغبات المُسجلة إلكترونيًا ومجموع الطالب التراكمي.

نصائح مهمة للطلاب
يجب إدخال البيانات بدقة على موقع التنسيق.

يُنصح بالاطلاع على الدليل الكامل لتنسيق الدبلومات الفنية المتاح على موقع الوزارة قبل التسجيل.

يمكن تعديل الرغبات طوال فترة التنسيق وحتى غلق الباب رسميًا.

يُفضل ترتيب الكليات بناءً على التوزيع الجغرافي ومجموع الدرجات

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