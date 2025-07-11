بعد انتقال عبدالمنعم .. رئيس نيس الفرنسي يرحل عن النادي رسميا

أعلن نادي نيس الفرنسي، اليوم الجمعة، أن فابريس بوكيه، المدير التنفيذي للنادي، سيحل محل جان بيير ريفير، اعتبارًا من 20 أغسطس، بعدما قرر الأخير التنحي عن رئاسة النادي بعد 14 عامًا.

وأكد النادي أن هذه الخطوة حظيت بموافقة شركة إنيوس، التي استحوذت على النادي عام 2019.

وشكر النادي ريفير على الاستقرار الذي حققه في نيس، الذي شارك في المسابقات الأوروبية في سبعة من المواسم الـ 14 الماضية، واحتل فريق نيس المركز الرابع في الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025.

وأضاف النادي في بيان: "كما استقطب جان بيير ريفير مستثمرين أقوياء وطموحين، من بينهم شركة إنيوس في عام 2019، مما ساعد النادي على دخول حقبة جديدة، سيواصل العمل كسفير للنادي".

ويشغل بوكيه منصب الرئيس التنفيذي لنادي نيس منذ عام 2022، وسيحتفظ بهذا المنصب بالإضافة إلى مسؤولياته الجديدة.

واختتم: "على مدار السنوات الثلاث الماضية، ساهم فابريس بوكيه بشكل كبير في نجاح النادي، حيث أشرف على الإدارة اليومية لجميع أنشطته، لقد ساهم في هيكلة الوظائف الاستراتيجية الرئيسية، تعزيز الأداء التنظيمي، وتقوية الحوكمة الداخلية".

يذكر أن محمد عبد المنعم قد انتقل لنادي نيس الفرنسي العام الماضي.