رئيس صندوق المأذونين : لا نعقد زواجًا مخالفًا للقانون .. الطبيب هو الحكم

قال د. إبراهيم سليم رئيس صندوق المأذونين إن هناك حالات صحية تمنع الزواج حفاظًا على الطرف الآخر، مضيفًا:"لو في ضرر على الزوجة أو الزوج، الطبيب هو اللي بيقرر... ودار الإفتاء أجازت زواج المجنون لكن بضوابط طبية."

إبلاغ الزوجة الأولى شرط للزواج الثاني... وبعضهم يتعاون طواعية

وذكر سليم خلال برنامج اخر النهار موقفًا لرجل حاول الزواج مجددًا، وقال له:"لازم نبلّغ الزوجة الأولى رسميًا بالبريد،وفعلاً هما وافقوا وجُم مضوا بكل رضا."

حالات الطلاق الصعبة... الأطفال أكثر من يدفع الثمن

وتحدث الدكتور عن أصعب المواقف التي يمر بها كمأذون، وهي عند الطلاق، خاصةً حين يكون هناك أطفال، وقال بتأثر:"لما الطفل يبكي وهو عايز أبوه وأمه مع بعض،بتكون لحظات مؤلمة جدًا."