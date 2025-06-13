مأذون شرعي: زواج ذوي الهمم جائز بشروط قانونية وشرعية محددة

أكد الشيخ ناجي عوض الله، المأذون الشرعي، أن زواج ذوي الهمم جائز من الناحية الشرعية، شريطة استيفاء شروط وضوابط قانونية واضحة، أبرزها أن تكون نسبة الإعاقة لدى الشخص الراغب في الزواج أقل من 5%.

وأوضح عوض الله، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في حال تجاوزت نسبة الإعاقة هذا الحد، يُشترط تقديم مستند رسمي صادر عن المحكمة المختصة يفيد بأهلية الشخص لإتمام عقد الزواج.

وأضاف أن عقد الزواج الشرعي لا يُعد مكتملًا إلا بتوافر عدد من الشروط الأساسية، من بينها القوامة، والبلوغ، والإدراك، والوعي الكامل بماهية العقد الشرعي، مؤكدًا أن الوعي والإدراك من أهم الأسس التي يعتمد عليها المأذون الشرعي قبل تحرير أي عقد.

وأشار إلى وجود حالات استثنائية، مثل ضعف السمع، يمكن فيها لأولياء الأمور تلقين الشخص المعني بصيغة الزواج خلف المأذون، وذلك بعد التأكد من صدور حكم قضائي يُحدد مدى أهليته لعقد القران.