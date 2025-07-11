رئيس صندوق المأذونين يكشف أغرب قصص من كواليس الزواج والطلاق

روى الدكتور إبراهيم سليم رئيس صندوق المأذونين واقعة طريفة وغريبة في الوقت نفسه، حيث قامت سيدة تبلغ من العمر 70 عامًا بالزواج من شاب يصغرها بـ15 عامًا.

وقال: “الست كانت بتتكسف وهي بتمضي العقد، وبعد أسبوع رجعت وقالت مش قادرة تعيش معاه”.



الإدمان خطر على العلاقة الزوجية... وقد يؤدي للمنع من الزواج

وأوضح سليم خلال برنامج اخر النهار المذاع على قناة النهار، أن من أبرز الحالات التي يصعب استمرار الزواج فيها، هي حالات الإدمان، مؤكدًا أن: “إدمان المخدرات حالة غير مستقرة، والزواج في ظلها جريمة تستوجب عقوبات قاسية”.

بعض حالات الطلاق ليست حقيقية.. والزوجة فقط تختبر مشاعر زوجها

وأكد أن بعض حالات الطلاق لا تكون حقيقية، بل وسيلة لاختبار مشاعر الزوج، وقال: “في حالات بتيجي الزوجة مش عايزة تتطلق فعلًا، هي بس عايزة تعرف غلاوتها عند الراجل”.