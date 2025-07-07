مصادر بالشركة المصرية للاتصالات: جهود مكثفة للفرق الفنية لاستعادة الخدمات

أكدت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات أن الحريق الذي اندلع مساء اليوم في إحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس تسبب في تعطل مؤقت لبعض خدمات الاتصالات والإنترنت. وأوضحت المصادر أن الفرق الفنية، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة على الحريق بعد اتخاذ عدة إجراءات احترازية، من بينها فصل التيار الكهربائي عن السنترال بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن الفرق الفنية بدأت على الفور أعمال الفحص والصيانة لحصر الأضرار الناتجة عن الحريق. وأكدت أن الأولوية تُمنح حاليًا لإعادة تشغيل الخدمات في المواقع الحيوية والمناطق الأكثر تأثرًا.

وأضافت المصادر أن حصر شامل للعملاء والخدمات المتضررة جارٍ حاليًا، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان استعادة الخدمات تدريجيًا خلال الساعات المقبلة. وأشارت إلى أن الشركة تعمل على توفير كل الدعم الفني اللازم لضمان استقرار الشبكة وإعادة تشغيلها بأسرع وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن الشركة المصرية للاتصالات تعمل بشكل وثيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يتابع الموقف عن كثب لضمان عودة الخدمات وتعويض العملاء المتضررين بالشكل المناسب.

واختتمت المصادر تصريحاتها بأن الشركة ستواصل جهودها على مدار الساعة لإعادة الخدمات بشكل كامل، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مشددة على أهمية التعاون مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الخدمات في مختلف المناطق.