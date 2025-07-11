عبد العزيز مخيون عن الفنانين الشباب: مش عارفين جايين منين.. بياخدوا أكتر من اللي يستحقوه

وجّه الفنان عبدالعزيز مخيون انتقادات لاذعة إلى بعض الفنانين الشباب، معتبرًا أن الساحة الفنية اليوم تعاني من ضعف في التأهيل الفني وغياب الأساسيات.

وقال مخيون في حوار صريح عبر برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر: «مش عارفين جايين منين.. بياخدوا أكتر من اللي يستحقوه، وإحنا تعبنا ودرسنا زمان، لكن دلوقتي فيه ناس مستعجلة عايزة تنط تبقى في القمة».

هجوم على السوشيال ميديا: "تنشر التفاهة وتسبب ضمورًا عقليًا"

وأبدى مخيون أيضًا انزعاجه من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع والفن، مشيرًا إلى أنها أصبحت تروج للتفاهة والفضائح على حساب القيم والمعرفة، مضيفًا: «السوشيال ميديا تؤدي إلى ضمور عقلي في المجتمع، بدل ما تنوّر الناس بتعتم عقولهم».

وفي سياق متصل، تحدث مخيون عن سبب قلة ظهوره في الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه لم يتعامل مع الفن باحترافية في بعض الفترات، ما تسبب في ضياع العديد من الفرص المهمة في مشواره.

"كنت بهرب من الزحمة".. الهوايات على حساب الفن

وقال مخيون: «رغم أني محسوب على المحترفين، لكني تعاملت مع المهنة كهاوٍ لفترة، وانشغلت بهواياتي مثل السفر إلى الصحراء أو البحر، وكنت أهرب من زحام القاهرة، فابتعدت عن الوسط الفني».

وأوضح أن غياب وسائل التواصل الاجتماعي حينها جعله أقل تواصلًا مع الوسط، ما أثر على فرصه الفنية.