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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد العزيز مخيون: دوري في الدنيا على جناح يمامة راح لـ يوسف شعبان

عبد العزيز مخيون
عبد العزيز مخيون
منار عبد العظيم

قال الفنان عبد العزيز مخيون إن نظرته للفن لم تكن احترافية في بداياته، بل تعامل معه كهواية، وهو ما تسبب في ضياع الكثير من الفرص الفنية.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية ياسمين عز:"اتعاملت مع الفن كهواية، ومطبقتش قواعد الاحتراف، وده ضيّع عليا فرص كتير وهروبي من زحام القاهرة للصحراء والبحر خلاني أغيب عن الناس

وأكد مخيون أنه لا يحب الزحام، وكان يهرب باستمرار من العاصمة إلى أماكن طبيعية أكثر هدوءًا مثل الصحراء والبحر، وهو ما جعله يبتعد عن الساحة الفنية لفترات.

 أدوار مهمة ضاعت بسبب غيابي... منها دور في على جناح يمامة

كشف مخيون أن أحد أبرز الأدوار التي ضاعت منه كان في فيلم الدنيا على جناح يمامة، والذي ذهب للفنان يوسف شعبان بسبب تأخره في اتخاذ القرار وطلبه أجرًا مرتفعًا في ذلك الوقت.

وتابع:“الدور كان جايلي، لكن راح ليوسف شعبان لأني مفكرتش كويس، وكنت طالب أجر عالي.”

وأوضح مخيون أن وقته في الصحراء والبحر لم يذهب هدرًا بالكامل، حيث كان يمارس هوايات مثل الصيد والكتابة، والتي قربته من الطبيعة وساعدته على التأمل واكتشاف الذات.

وأردف:"بعمل كنبين في الصحراء وبكتب هناك... وفي البحر بصطاد سمك، وده بيخلّي الإنسان يتعرف على الطبيعة ويتعرف على نفسه."

الفنان عبد العزيز الإعلامية ياسمين عز ياسمين عز

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