رسمياً خلال ساعات.. رابط وخطوات التقديم لاختبارات القدرات 2025 وطرق سداد الرسوم

مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025، يبدأ طلاب الشهادة الثانوية في الاستعداد للمرحلة التالية من مشوارهم التعليمي، وهي اختبارات القدرات 2025، التي تُعد شرطًا أساسيًا للالتحاق ببعض الكليات الجامعية بداية من العام الدراسي 2025-2026. وتشهد محركات البحث إقبالًا كبيرًا على معرفة خطوات التسجيل، طرق سداد الرسوم، والأوراق المطلوبة.

ويقدم «صدى البلد» دليلًا شاملًا للطلاب وأولياء الأمور حول طريقة التسجيل في اختبارات القدرات 2025، والكليات التي تتطلب اجتياز هذه الاختبارات، ورابط التسجيل الرسمي.

رابط التسجيل في اختبارات القدرات 2025

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات واختبارات القدرات، ويمكن للطلاب التسجيل مباشرة عبر الرابط التالي:

◄ https://tansik.digital.gov.eg/application/

موعد تسجيل اختبارات القدرات 2025

أعلنت الوزارة أن التسجيل لاختبارات القدرات 2025 يبدأ غدًا السبت 12 يوليو 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 24 يوليو 2025.

ويُنصح الطلاب بعدم التأخير في التسجيل، ومتابعة الموقع الإلكتروني أولًا بأول للتأكد من الخطوات.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2025

حددت وزارة التعليم العالي الخطوات الرسمية لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا، لتسهيل العملية وتجنب الأخطاء. وتشمل الخطوات ما يلي:

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

2. اختيار أيقونة "اختبارات القدرات".

3. إدخال البيانات الأساسية المطلوبة:

الاسم

المدرسة

رقم الجلوس

الرقم القومي

المحافظة

الشعبة الدراسية (علمي – أدبي)

4. اختيار نوع اختبار القدرات المطلوب من الكليات المتاحة.

5. تحديد مكان وتوقيت أداء الاختبار.

6. طباعة إيصال التسجيل الذي يحتوي على كافة بيانات الطالب والاختبارات المختارة.

اختبارات القدرات 2025

طرق سداد رسوم اختبارات القدرات 2025

وأكدت وزارة التعليم العالي أن سداد رسوم اختبارات القدرات 2025 يتم فقط من خلال الوسائل التالية:

فوري

أمان

مصاري

بطاقات الدفع المسبق

بطاقات الائتمان البنكية

تنبيه هام: لا يُعترف بأي وسيلة دفع غير المذكورة، ولا يُحجز موعد للاختبار إلا بعد إتمام السداد بنجاح.

وبعد السداد، يتلقى الطالب رسالة نصية على الهاتف تحتوي على تفاصيل موعد الاختبار ونوعه.

الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2025

عند الذهاب لأداء اختبار القدرات، يجب على الطالب تجهيز المستندات التالية:

رقم جلوس الطالب وصورة منه لكل اختبار.

صورة شخصية لكل اختبار.

عدد 2 صورة شخصية لاختبارات كليات التربية الرياضية فقط.

الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات 2025

تُشترط اختبارات القدرات للالتحاق بعدد من الكليات النوعية في الجامعات الحكومية المصرية، وهي:

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

كليات الفنون التطبيقية في جامعات: حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور

كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان – الزمالك

كلية التربية الفنية جامعة حلوان – الزمالك

كلية التربية الفنية جامعة المنيا

كليات التربية الرياضية (علوم الرياضة)

كليات الإعلام

كليات التمريض

الكليات التكنولوجية الجديدة

نصائح للطلاب قبل التسجيل في اختبارات القدرات 2025

◘ تأكد من دقة البيانات المُدخلة في استمارة التسجيل.

◘ احتفظ بنسخة مطبوعة من إيصال التسجيل.

◘ تابع الرسائل النصية من بوابة التنسيق بشأن المواعيد.

◘ راجع متطلبات كل كلية جيدًا قبل اختيار الاختبار المناسب.

◘ جهّز أوراقك مسبقًا لتجنب التأخير يوم الاختبار.