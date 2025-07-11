ممنوعات في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2025

أتاحت اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اتاحة الفرصة أمام الطلاب من الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت.

تعليمات عاجلة لطلاب الثانوية العامة لإداء اختبارات القدرات

* ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

* الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

* غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

* ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، وسيعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حال قام بتصوير أي اختبارات أو قام بنشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

كيفية سداد رسوم اختبارات القدرات لعام 2025

- يتم إلكترونيًا فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني الموحد:

https://tansik.digital.gov.eg

الطرق المعتمدة للسداد هي:

* بطاقات الدفع المسبق

* بطاقات الائتمان

* منافذ تحصيل شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة مثل "فوري" و"أمان" وغيرها

لا يُعترف بأي وسيلة دفع أخرى، ولا يتم حجز موعد الاختبار إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

بعد إتمام السداد، يستقبل الطالب رسالة نصية على هاتفه المحمول تحتوي على تفاصيل الموعد ونوع الاختبار.

هذه المعلومات أساسية لتسهيل إجراءات التسجيل وضمان عدم وقوع أي مشكلات في عملية أداء الاختبار.