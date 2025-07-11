نانت يسعى لبيع مصطفى محمد لهذا السبب.. والأهلي أبرز المهتمين

يواجه نادي نانت الفرنسي أزمة مالية، دفعت إدارته للتفكير الجاد في الاستغناء عن مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما كشف تقرير لموقع "لايف فوت" الفرنسي.

وأوضح التقرير أن فالديمار كيتا، مالك نادي نانت، لم يعد قادرًا على تحمّل الراتب الشهري المرتفع للاعب المصري، والذي يتجاوز حاجز 100 ألف يورو شهريًا، ما يجعل استمرار اللاعب في صفوف الفريق عبئًا على ميزانية النادي المحدودة.

أندية مهتمة بضم مصطفى محمد

وفي ظل نية نانت التخلص من المهاجم المصري، أبدت عدة أندية اهتمامها بالحصول على خدماته، من بينها:

كارديف سيتي الإنجليزي

باناثينايكوس اليوناني

الأهلي المصري، الذي يُعد أبرز المهتمين، بحسب ما أكده التقرير الفرنسي، حيث يراقب موقف اللاعب تمهيدًا للتفاوض.

هدف نانت من البيع

أشار الموقع إلى أن هدف نانت الرئيسي من بيع مصطفى محمد هو استرداد مبلغ 6 ملايين يورو، وهو ما دفعه النادي للتعاقد مع اللاعب في شتاء عام 2023 قادمًا من نادي جالطة سراي التركي.

يُذكر أن مصطفى محمد قدّم مستويات جيدة مع نانت منذ انضمامه، لكنه بات الآن في وضع غير مستقر، وسط ترقب من عدة أندية لحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.