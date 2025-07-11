ريال مدريد يعلن رحيل أحد نجومه الشباب إلى أوساسونا رسميًا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي مساء الجمعة، رحيل لاعبه الشاب فيكتور مونوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التوصل لاتفاق نهائي مع نادي أوساسونا لانتقاله بشكل دائم.

وجاء الإعلان بعد أيام قليلة من خروج الفريق الملكي من بطولة كأس العالم للأندية، عقب الهزيمة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في نصف النهائي، ما وضع ضغطًا إضافيًا على إدارة النادي لإعادة الهيكلة وتحديث الصفوف.

وكان مونوز قد التحق بأكاديمية ريال مدريد في عام 2021 قادمًا في عمر الثامنة عشر، وتدرج في صفوف الفئات العمرية حتى شارك مع فريق كاستيا ثم خاض أول مباراة له مع الفريق الأول في مايو 2025.

وذكر البيان الرسمي للنادي:

"نتوجه بالشكر إلى فيكتور مونوز على التزامه وتفانيه خلال فترة تواجده مع نادينا، ونتمنى له ولأسرته كل النجاح في مرحلته الجديدة مع أوساسونا".

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع أوساسونا في افتتاح مشواره بموسم الدوري الإسباني 2025/2026 يوم الثلاثاء 19 أغسطس، ما يُضفي طابعًا خاصًا على المواجهة الأولى للاعب بقميص فريقه الجديد.

يُذكر أن ريال مدريد أبرم ثلاث صفقات حتى الآن في الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع كل من: دين هويسن، ترينت ألكسندر أرنولد، وفرانكو ماستانتونو، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.