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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يوفنتوس يتحرك لتمديد عقد كينان يلدز لقطع الطريق على برشلونة والبايرن

التركي كينان يلدز
التركي كينان يلدز
إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تحركات جادة من إدارة نادي يوفنتوس؛ لتأمين مستقبل نجمها التركي كينان يلدز، من خلال تمديد عقده خلال الأيام المقبلة، وذلك بهدف التصدي لمحاولات عدد من كبار أندية أوروبا، وعلى رأسها برشلونة وبايرن ميونخ، الساعية لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن مسؤولي البيانكونيري يعتزمون عقد اجتماع مع ممثلي اللاعب خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة تمديد وتحسين عقده، على الرغم من أن العقد الحالي يمتد حتى عام 2029، في خطوة تعكس تمسك النادي بخدمات النجم الشاب.

ويحظى كينان يلدز، صاحب القميص رقم 10، باهتمام متزايد بعد المستويات اللافتة التي قدمها في الموسم الماضي، لا سيما تحت قيادة المدرب إيجور تيودور، إذ برز كلاعب أساسي في تشكيل الفريق، وقدم أداءً مميزًا خلال بطولة كأس العالم للأندية، ما عزز من مكانته في صفوف "السيدة العجوز".

وكانت عائلة يلدز قد عقدت اجتماعًا مع وكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز في فبراير الماضي، لمناقشة مستقبله وإمكانية الانتقال إلى نادٍ آخر، خاصة في ظل العروض المغرية من عدة أندية أوروبية.

وفي تطور لافت، أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة عرض على يوفنتوس صفقة تبادلية تتضمن المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، الذي يُعد هدفًا قديمًا للنادي الإيطالي، مقابل الحصول على خدمات يلدز.

إلا أن إدارة يوفنتوس رفضت الدخول في أي مفاوضات لبيع اللاعب، مؤكدة تمسكها الكامل به، ورغبتها في الحفاظ عليه كلاعب محوري في مشروع الفريق خلال السنوات المقبلة.

وتسعى إدارة البيانكونيري إلى تحصين يلدز بعقد جديد يتضمن تحسينًا في راتبه وشروطه، في ظل قناعتها بإمكاناته الفنية الكبيرة وقدرته على قيادة الخط الأمامي للفريق، ليصبح أحد أعمدته الأساسية في المستقبل القريب.

نادي يوفنتوس يوفنتوس برشلونة بايرن ميونخ

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