الاتحاد الآسيوي يحدد موعد قرعة الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الموعد الرسمي لإجراء قرعة الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويشارك في الملحق الآسيوي 6 منتخبات هي: السعودية، قطر، الإمارات، العراق، عمان، إندونيسيا، حيث تقام مباريات هذا الدور بنظام التجمع خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025، وتستضيفها كل من السعودية وقطر.

نظام الملحق الآسيوي

وفق النظام المُعتمد، تُقسم المنتخبات إلى مجموعتين تضم كل منهما 3 منتخبات، ويتأهل متصدر كل مجموعة فقط مباشرة إلى كأس العالم 2026.

وتُلعب المباريات وفق نظام الدوري من دور واحد.

كما تُجرى قرعة إضافية بعد نهاية مباريات المجموعات لتحديد مستضيفي مباراتي الذهاب والإياب في الملحق الإقصائي.

تصنيف المنتخبات

استنادًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر في 13 يونيو 2025، سيتم توزيع المنتخبات المشاركة في الملحق إلى 3 مستويات، توضع في 3 أوعية على النحو التالي:

المستوى الأول: السعودية، قطر

المستوى الثاني: العراق، الإمارات

المستوى الثالث: عمان، إندونيسيا

وسيُراعى في إجراءات القرعة، فصل منتخبي قطر والسعودية في مجموعتين مختلفتين، باعتبارهما الدولتين المضيفتين لمباريات الملحق.

موعد سحب القرعة

من المقرر إجراء قرعة الملحق الآسيوي في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم الخميس 17 يوليو 2025، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيتي القاهرة والرياض.

وتتجه أنظار الجماهير الآسيوية إلى هذه المرحلة الحاسمة، التي قد تمنح منتخبات كبرى مثل السعودية وقطر فرصة اللحاق بركب المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026.