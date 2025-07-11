روديجر يستهدف استعادة بريقه مع ريال مدريد .. وألونسو يطالب بتدعيمات

يأمل المدافع الألماني أنطونيو روديجر، نجم ريال مدريد الإسباني، في استعادة أفضل مستوياته البدنية والفنية قبل انطلاق استعدادات الفريق الملكي للموسم الجديد 2025-2026، بعد موسم شاق عانى خلاله من إصابة مؤثرة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن روديجر غادر إلى إجازته الصيفية عقب نهاية مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية، وهو عازم على العودة بشكل أقوى، واستعادة قدراته الكاملة، خاصة بعد أن تحمل عبء اللعب لفترات طويلة رغم إصابته بتمزق في الغضروف المفصلي، وهي إصابة تعامل معها بشجاعة واحترافية تقديرًا لحاجة الفريق إلى جهوده.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشابي ألونسو، المدير الفني الجديد للنادي الملكي، يولي روديجر ثقة كبيرة، ويقدّر ما يتمتع به من روح قيادية وقدرة على المنافسة والتألق في اللحظات المفصلية، ما يجعله أحد الأسماء الأساسية في خط دفاع الفريق.

وأكدت "ماركا" أن روديجر نفسه يثق في عودته إلى مستواه المعروف كمدافع صلب وسريع وقادر على فرض هيمنته في الخط الخلفي، وهو ما جعله عنصرًا فارقًا في ريال مدريد والمنتخب الألماني خلال السنوات الماضية.

على الجانب الآخر، يسعى تشابي ألونسو إلى تدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعد أول تجربة رسمية له مع النادي في كأس العالم للأندية، والتي ودعها الميرينجي من الدور نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي، أحد المشاريع الأكثر استقرارًا في أوروبا حاليًا.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن ريال مدريد اقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع الظهير الإسباني الشاب ألفارو كاريراس (21 عامًا) من بنفيكا البرتغالي، مقابل 50 مليون يورو، ليكون دعمًا مهمًا للخط الخلفي.

كما أوضحت الصحيفة أن إدارة النادي لا تزال تدرس عدة أسماء مطروحة على طاولة الانتقالات، في ظل وجود احتمالات بمغادرة بعض اللاعبين، من بينهم البرازيلي رودريجو، خاصة مع سعي النادي لإعادة تشكيل الخط الهجومي بعد الصفقات الأخيرة.

ويبدو أن ريال مدريد يستعد لموسم مزدحم بالتحديات، سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي، في ظل طموحات تشابي ألونسو لإعادة الفريق إلى قمة البطولات الكبرى، مدعومًا بصفقات نوعية وعودة لاعبين أساسيين بكامل جاهزيتهم.