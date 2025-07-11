هي اللي عرّفت البوليس عليهم| التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة في سرقة أجنبي بالتجمع

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، تفاصيل مثيرة في واقعة قيام سيدة واخرين بسرقة اجنبي في منطقة التجمع.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط سكن المجني عليه بمنطقة التجمع كشفت عن هوية المتهمين وهم سيدة وشخصين استعانت بهم المتهمة الاولى لسرقة المجني عليه داخل مسكنه في التجمع.

قررت جهات التحقيق حبس شخصين وسيدة 4 أيام لاتهامهم بسرقة اجنبي في التجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وقرر بقيام مجهولان بالتعدى عليه بالضرب داخل مسكنه وسرقة حقيبة بداخلها (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 2 هاتف محمول – جواز سفر - بعض متعلقاته) ولاذا بالفرار.



بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخصين ،و سيدة "لها معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم (هاتف محمول - مبلغ مالى "عملات أجنبية").

وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط متحصلات الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.