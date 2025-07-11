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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هبة قطب تتهم مها الصغير بسرقة اسم برنامجها

هبة قطب
هبة قطب
سارة عبد الله

أثارت الدكتورة هبة قطب، الجدل بشأن الإعلامية مها الصغير، بسبب اسم برنامجها. 

وكتبت هبة قطب عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "سمعت إن الأستاذة مها الصغير كانت بتحضر لبدء برنامجها على قناة ON اسمه كلام كبير، لمن يهمه الأمر فأنا أول برنامج ليا عملته في حياتي كان مع قناة المحور سنة ٢٠٠٦ وكان اسمه كلام كبير، ولما انتهى التعاون بيني وبين قناة المحور سجلت الملكية الفكرية لـ إسم البرنامج اللي هو "كلام كبير" في الشهر العقاري". 

وتابعت: “أرسلت إخطار رسمي لقناة المحور وقتها بملكيتي للاسم والموضوع، انتهاك الملكية الفكرية والإبداعية للناس شيء مؤلم وضار وغير مقبول أنا لا اتهمها بشيء ولا أعرف من اختار اسم البرنامج لكن وجب التنويه والتنبيه”.

وقررت إدارة قناة أون، حذف برومو برنامج “كلام كبير” الذي ستقدمه الإعلامية مها الصغير، وذلك بعد أزمة الرسومات الأخيرة والتي نسبتها مها لنفسها . 

حذفت قناة ON برومو برنامج كلام كبير الذى تقدمه الإعلامية مها الصغير من على منصاتها بالسوشيال ميديا، وذلك قبل انطلاق إذاعة حلقاته التى كان مقرر لها يوم الجمعة 11 يوليو.

هبة قطب
مها الصغير هبة قطب برنامج “كلام كبير”

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