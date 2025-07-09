نشرة الفن| وائل كفوري يتصدّر التريند بعد ظهوره وهو يستعد لحفل زفافه.. و«ليزا لاش نيلسون» تقبل اعتذار مها الصغير لهذا السبب

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار خلال الساعات الماضية من أبرزها:

بعد ظهوره وهو يستعد لحفل زفافه.. وائل كفوري يتصدّر التريند لهذا السبب

تصدر الفنان وائل كفوري مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد الترويج لأحدث أغانيه التى طرحت بعنوان “تاك تاك قلبي”

بعد التواصل معها.. «ليزا لاش نيلسون» تقبل اعتذار مها الصغير | إيه الحكاية؟

كشفت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون عن قبولها اعتذار الإعلامية مها الصغير، بعد أن نُسبت إحدى لوحاتها إليها خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي.

إيهاب توفيق يطرح أحدث أغانيه «حد شافنا» .. اليوم على جميع المنصات

يستعد الفنان إيهاب توفيق لطرح أحدث اغانيه بعنوان “حد شافنا” اليوم الأربعاء على جميع المنصات ، ومن المتوقع أن تنال الأغنية إعجاب جمهوره

ناصر القصبي يعود للدراما بـ«فبراير الأسود» فى أول تعاون مع المخرج عمرو صلاح

يعود النجم السعودي ناصر القصبي للدراما بعد انقطاع لمدة عامين، وذلك من خلال مسلسل " فبراير الأسود