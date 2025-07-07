أشعر بالأسف تجاهها.. تعليق من الدنماركية ليزا على اعتذار مها الصغير

علقت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا نيلسون، على اعتذار الإعلامية مها الصغير، بعد سرقة لوحتها في ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي.

وقالت ليزا، خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة العربية: “بكل تأكيد أقبل اعتذار مها الصغير وأسـامحها. أشعر بالأسف تجاهها وأتخيل شعورها، وأتمنى أن تسامحوها أنتم أيضًا ويسامحها الشعب المصري ويمنحها فرصة ثانية”.

وتابعت: “المسامحة بالنسبة لها مسألة أخلاقية بحتة، لكنها لا تزال تدرس الخيارات القانونية المتاحة بشأن الواقعة، سواء تجاه مها الصغير أو القناة التلفزيونية التي عُرضت من خلالها اللوحات محل الأزمة”.

وأثارت الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل باعتذارها بعد اتهامها بسرقة لوحة فنانة تشكيلية دنماركية شهيرة.

وكتبت مها الصغير عبر حسابها الرسميات موقع فيسبوك :"أنا غلطت. غلطت فى حق الفنانة الدانمركية ليزا و في حق كل الفنانين و فى حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي . مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث . انا آسفة و زعلانة من نفسي" .

وكانت لاحقًا، اتهمتها الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون بسرقة لوحتها الشهيرة “صنعت لنفسي أجنحة”، التي رسمتها عام 2019، وأكدت نيلسون أن اللوحة معروفة دوليًا وتم استخدامها كغلاف لكتاب بإذن منها.