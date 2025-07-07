دعاء فاروق توجه رسالة لـ مها الصغير بعد أزمة سرقة اللوحات

وجهت الإعلامية دعاء فاروق، رسالة لمها الصغير عقب أزمتها بسرقة لوحة فنانة تشكيلية دنماركية شهيرة.

وكتبت دعاء فاروق عبر حسابها على فيسبوك: “الاعتذار من شيم الكرام، معلش الناس كلها بتغلط، والمهم إنهم ميكابروش في الغلط، والاعتراف بالحق فضيلة”.

وأضافت: “إنتِ طيبة يا مها، والناس لازم تسامح في حاجة مش حقها، ولازم نثمن ونكبر قيمة الاعتذار في حياتنا. الفنانة صاحبة الرسم الأصلي لو سامحت في حقها وقبلت اعتذارك، خلاص، محدش يزايد في شيء لا يخصه. عفا الله عنك، ويا رب يفك كربك”.

وأثارت الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل باعتذارها بعد اتهامها بسرقة لوحة فنانة تشكيلية دنماركية شهيرة.

وكتبت مها الصغير عبر حسابها الرسميات موقع فيسبوك :"أنا غلطت. غلطت فى حق الفنانة الدانمركية ليزا و في حق كل الفنانين و فى حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي . مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث . انا آسفة و زعلانة من نفسي" .

وكانت لاحقًا، اتهمتها الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون بسرقة لوحتها الشهيرة “صنعت لنفسي أجنحة”، التي رسمتها عام 2019، وأكدت نيلسون أن اللوحة معروفة دوليًا وتم استخدامها كغلاف لكتاب بإذن منها.