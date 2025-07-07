ارحموها.. إعلامية تدعم مها الصغير بعد أزمة سرقة اللوحات

وجهت الإعلامية دينا فاروق، رسالة للجمهور عقب أزمة مها الصغير في سرقة لوحة فنانة تشكيلية دنماركية شهيرة.

وكتبت دينا فاروق مخلوف عبر حسابها على فيسبوك: “سنوا السكاكين بقى وادبحوها ماحنا بقينا غاويين دبح.. ليه ماتفكروش انه من واقع اللى عاشته الفترة الصعبة اللي فاتت، والسنين الأصعب اللي سبقتها، أشعرتها بأن هذه اللوحه تحديدا تعبر عنها بقوه، الإنسان اللى اتمنى لو أن أذرعته طيور بأجنحه ليحلق بعيدا عن آلامه، عن سجون واقعه”.

تابعت: “مها فنانة حقيقية وبترسم ولها أعمالها الخاصة، إنما حساسية الفنان بتخليه يندمج روحيا مع لوحه وتاخذه للتوحد معها اذا لامست روحه وخياله فيجد نفسه قد حاكاها تلقائيا، أنا من واقع دراستى فنون جميله أقولكم في تاريخ الفن التشكيلى كم من فنانين تأثروا ببعض لدرجة التطابق والتماثل سواء في الفكرة أو التكنيك”.

وأضافت: “أكتب هذه الكلمات لا دفاعًا عن الخطأ ولكن عن حق الإنسان في الخطأ، ومنحه الفرصه لتصحيحه.. مامرت به من ضغوط لا يبرر الخطأ، إنما يفسره.. أكتب لا دفاعا عن إنسان، بقدر ما هو دفاع عن الإنسان اللى جوانا كلنا”.

واختتمت: “أدعوكم لنحنو على بعضنا، وأن يكون ميلنا لمداواة المجروح أسبق من ميلنا للإجهاز عليه لنزهق ما تبقى من روح كانت تأمل في استئناف الحياة، فالكلمة قد تنقذ أو تدمر فلنختَر أن تكون كلماتنا جسورًا، لا مقاصل.. إرحموا مها الصغير”.

وكانت لاحقًا، اتهمتها الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون بسرقة لوحتها الشهيرة “صنعت لنفسي أجنحة”، التي رسمتها عام 2019، وأكدت نيلسون أن اللوحة معروفة دوليًا وتم استخدامها كغلاف لكتاب بإذن منها.



من جانبها، علّقت منى الشاذلي عبر حسابها على إنستجرام مؤكدة أن اللوحة تعود للفنانة الدنماركية، مشددة على احترام حقوق المبدعين. حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من مها الصغير على هذه الاتهامات.