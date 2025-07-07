منة تيسير تدافع عن أحمد السقا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم

دافعت الفنانة منة تيسير، عن الفنان أحمد السقا في أزمته الأخيرة مع طليقته الإعلامية مها الصغير، مؤكدة تعرضه للظلم بشكل كبير.

وكتبت منة تيسير ، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “ده نظرة اليقين بالله، “إن ينصركم الله فلا غالب لكم”.. الرجل ده فضل ساكت ولا دافع عن نفسه في أي تشويه اتعرض له في قمة الظلم اللي ف الدنيا، اللي ممكن إنسان يتعرض له، ظلم وافتراء .. فضل ساكت ساكت لأنه محترم وجدع وكبير قلبا، وتعامل بشيم الرجال، قال كلمة واحده بس لـ عمرو أديب ”ربنا مطلع على القلوب".

وتابعت: “فعلا، ربنا أقوى من ظنون البشر ، من الافتراءات، من الظلم، أقوى من التمثيل، ربنا أقوى من أي حاجة ومن كل حاجة الإنسان ممكن يتعرض ليها، لما البني آدم بيوكل الرحمن الرحيم وبيرمي توكل على الله، اليقين الله في عدله ويقين في تدبير ربنا العظيمه، وتعامل بشيم الرجال، يبقا دا الرد كده”.

واختتمت: "على اللي ظلم .. المحكمة الإلهية رفعت غطاء الستر عنك".

أول ظهور لـ أحمد السقا مع مها الصغير بعد الطلاق

ومن ناحية أخرى، شارك حساب قناة أون ، فيديو للإعلان التشويقي لبرنامج مها الصغير الجديد "كلام كبير " عبر موقع انستجرام.

وظهر في الإعلان طليقها الفنان أحمد السقا، في استضافة البرنامج كأول ظهور لهما بعد الانفصال.

ويضم البرنامج في حلقاته القادمة عددًا من أبرز نجوم الفن، من بينهم: المخرج محمد سامي، الفنان باسم سمرة، النجمة هند صبري، والفنان شريف منير.

ويُعد هذا الظهور هو الأول الذي يجمع بين مها الصغير وطليقها أحمد السقا ، على الشاشة بعد إعلان طلاقهما، ما أثار حالة من الترقب والاهتمام بين المتابعين.