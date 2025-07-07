بعد سرقة لوحتها.. الفنانة الدنماركية تصف خطأ مها الصغير بـ «الغبي»

كتبت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون، منشورا مطولا عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، علقت فيه على رد الفعل في مصر بعد أزمة سرقة مها الصغير لـ لوحتها.

وكتبت ليزا لاش نيلسون، عبر انستجرام: «لم أكن مستعدًا لرد الفعل الذي تلقيته على المنشور الذي نشرته بالأمس حول مها الصغير التي ادعت زورًا أنها مبدعة لوحتي وأعمال ثلاثة فنانين آخرين».

وتابعت: «أكثر ما أدهشني هو كمية الرسائل والتعليقات الداعمة من المصريين الذين يعتذرون نيابةً عن بلدهم. أعتقد أن هذا رائع جدًا ، ويجب أن أؤكد لكم أنني لم أعتقد يومًا أن سلوك مها يمثل الشعب المصري. شكرًا جزيلًا لكم جميعًا على تعليقاتكم اللطيفة ورسائلكم المباشرة... أنا آسف جدًا، لا أستطيع الرد عليها جميعًا، فقد تلقيت الآلاف منها. كما تواصل معي العديد من الصحفيين المصريين بشأن مقابلات ومحامين يرغبون في تولي قضية... لست متأكدًا تمامًا مما يجب فعله حيال ذلك بعد».

واستكملت: «مقدمة البرنامج منى الشاذلي قدمت اعتذارًا علنيًا على فيسبوك وإنستغرام. شكرًا لكِ يا منى! هل يمكنكِ فعل ذلك مع الفنانين الثلاثة الآخرين أيضًا؟ .. حُذفت مقاطع الفيديو من البرنامج التلفزيوني الآن من يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي (لديّ تسجيلات شاشة). شكرًا لدعمكم جميعًا. لم أخسر شيئًا شخصيًا، لكنني أعتقد أنها رسالة مهمة. العيش كفنان ليس سهلًا دائمًا، ونحن بحاجة إلى الإنترنت لعرض أعمالنا... لا ينبغي لأحد استغلال ذلك. أشعر بالأسف لـ مها الصغير لارتكاب مثل هذا الخطأ الغبي».

أزمة مها الصغير

وكانت لاحقًا، اتهمتها الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون بسرقة لوحتها الشهيرة “صنعت لنفسي أجنحة”، التي رسمتها عام 2019، وأكدت نيلسون أن اللوحة معروفة دوليًا وتم استخدامها كغلاف لكتاب بإذن منها.

من جانبها، علّقت منى الشاذلي عبر حسابها على إنستجرام مؤكدة أن اللوحة تعود للفنانة الدنماركية، مشددة على احترام حقوق المبدعين. حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من مها الصغير على هذه الاتهامات.

اعتذار مها الصغير

أثارت الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل باعتذارها بعد إتهامها بسرقة لوحة فنانة تشكيلية دينماركية شهيرة.

وكتبت مها الصغير عبر حسابها الرسميات موقع فيسبوك :"انا غلطت. غلطت فى حق الفنانة الدانمركية ليزا و في حق كل الفنانين و فى حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي . مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث . انا آسفة و زعلانة من نفسي".

قرار الأعلى للإعلام

أعلن المجلس الأعلى للإعلام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استدعاء الممثل القانوني لقناة “ON E” الفضائية، بسبب حلقة مها الصغير، ببرنامج معكم منى الشاذلي، والتي تم فيها عرض لوحة فنية دون التأكد من حقوق الملكية الفكرية.

وكتبت الصفحة الرسمية لـ المجلس الأعلى للإعلام، عبر فيسبوك: «المجلس الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "ON E" بسبب برنامج “معكم منى الشاذلي” بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «ON E» لجلسة استماع بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج «معكم منى الشاذلي» تقديم السيدة الإعلامية/ منى الشاذلي، من عرض لبعض الأعمال الفنية دون التأكد من حقوق الملكية الفكرية».